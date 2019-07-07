Hyundai будет регулировать клапаны на ходу

Чтобы регулировать продолжительность открытия, приходилось придумывать конструкции с набором разных по форме кулачков и переключать между ними привод клапанов. В Hyundai вместо этого разработали эксцентриковый механизм, который поворачивает кулачок, ускоряя или замедляя его по отношению к распредвалу. При малой нагрузке впускные клапаны остаются открытыми почти до конца такта сжатия, что снижает потери, а при высоких нагрузках закрытие впускных клапанов происходит уже в начале такта сжатия.