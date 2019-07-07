Hyundai будет регулировать клапаны на ходу

Технология CVVD является дальнейшей эволюцией разнообразных систем изменения фаз газораспределения, которые сегодня можно найти в любом современном автомобиле. Как правило, фазовращатели меняют угол установки распредвала по отношению к ведомой шестерне или зубчатому колесу газораспределительного механизма: в результате впускной клапан может начать открываться раньше или позже, однако вместе с этим смещается и момент его закрытия.
Чтобы регулировать продолжительность открытия, приходилось придумывать конструкции с набором разных по форме кулачков и переключать между ними привод клапанов. В Hyundai вместо этого разработали эксцентриковый механизм, который поворачивает кулачок, ускоряя или замедляя его по отношению к распредвалу. При малой нагрузке впускные клапаны остаются открытыми почти до конца такта сжатия, что снижает потери, а при высоких нагрузках закрытие впускных клапанов происходит уже в начале такта сжатия.
Корейцы уверяют, что CVVD повышает производительность двигателя на 4%, одновременно снижая расход топлива на 5% и выбросы вредных веществ на 12%. Благодаря ей в моторе на 34% снижено трение движущихся деталей. Первым эту систему получит 1,6-литровый турбомотор T-GDi мощностью 180 лошадиных сил. Во второй половине нынешнего года им начнут оснащать Hyundai Sonata, затем двигатель с системой непрерывного изменения продолжительности открытия клапанов получат и другие модели, включая марку Kia.