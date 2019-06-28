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11:06

Hyundai не откажется от седанов, но сделает их «другими»

Южнокорейская марка пересмотрит позиционирование четырехдверок

Руководство Hyundai считает отказ от седанов преждевременным и не собирается следовать примеру таких компания, как Ford и FCA. Вместо этого, южнокорейский автопроизводитель попытается сделать этот тип кузова более привлекательным для покупателей с помощью «совершенно нового подхода» к позиционированию.
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Свое мнение относительно будущего седанов в интервью Jalopnik высказал ответственный за продуктовую стратегию Hyundai, Kia и Genesis Томас Шемера. По словам топ-менеджера, отказ от этого класса автомобилей — большая ошибка. Подход Hyundai заключается в тотальном пересмотре класса, еще большей дифференциации от кроссоверов по дизайну, смене позиционирования и другой «интерпретации».

«Я считаю, что с точки зрения комфорта и удобства, седанам нет равных — говорит Шемера — Это очень классные автомобили». Подтверждение его слов — Sonata восьмого поколения, которая демонстрирует новый фирменный стиль Sensuous Sportiness и воспринимается как купе, нежели седан.

Базируется новинка на новой модульной «тележке» третьего поколения: она более легкая, обладает низким центром тяжести и улучшенной системой охлаждения моторного отсека. Особенность дизайна — каскадная решетка радиатора с горизонтальными металлизированными прутками, «невидимые» ходовые огни, которые в выключенном состоянии выглядят как элемент декора, а также соединенные полосой фонари.

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