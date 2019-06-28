Hyundai не откажется от седанов, но сделает их «другими»

Свое мнение относительно будущего седанов в интервью Jalopnik высказал ответственный за продуктовую стратегию Hyundai, Kia и Genesis Томас Шемера. По словам топ-менеджера, отказ от этого класса автомобилей — большая ошибка. Подход Hyundai заключается в тотальном пересмотре класса, еще большей дифференциации от кроссоверов по дизайну, смене позиционирования и другой «интерпретации».

«Я считаю, что с точки зрения комфорта и удобства, седанам нет равных — говорит Шемера — Это очень классные автомобили». Подтверждение его слов — Sonata восьмого поколения, которая демонстрирует новый фирменный стиль Sensuous Sportiness и воспринимается как купе, нежели седан.