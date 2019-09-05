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12:15

Hyundai начнет выпускать экзоскелеты

Компания разработала устройство, которое легче и дешевле аналогов

Компания Hyundai объявила о разработке нового продукта, который упростит работу сотрудников сборочных предприятий. Речь идёт об экзоскелете Vest EXoskeleton (VEX) — для работы ему не нужны дополнительные сервоприводы, а его масса значительно меньше, чем у аналогов.

VEX надевается как рюкзак. Экзоскелет имеет полицентрическую ось, которая объединяет множество точек опоры и помогает мышцам, что исключает необходимость использования электрических сервоприводов. По конструкции VEX похож на ортез, медицинское приспособление для разгрузки повреждённого сустава или конечности.

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Масса VEX — 2,5 килограмма, что на 22-42 процента меньше, чем у конкурирующих устройств. Спинная секция экзоскелета регулируется по длине до 18 сантиметров, а степень поддержки имеет шесть уровней — до 5,5 килограмм-силы. В рамках программы разработки экзоскелета его испытали на двух заводах Hyundai Motor Group в США, где тот положительно оценили сотрудники.

Коммерческое производство VEX начнется в декабре, а через какое-то время его начнут использовать на сборочных линиях всех предприятий Hyundai. Розничная цена экзоскелета будет на 30 процентов ниже аналогов, которые в среднем стоят пять тысяч долларов (330 тысяч рублей). Также в коммерческое производство пойдет Chairless EXoskeleton (CEX) — устройство, которое способно поддерживать рабочего в сидячем положении без стула.