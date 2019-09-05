Hyundai начнет выпускать экзоскелеты

Коммерческое производство VEX начнется в декабре, а через какое-то время его начнут использовать на сборочных линиях всех предприятий Hyundai. Розничная цена экзоскелета будет на 30 процентов ниже аналогов, которые в среднем стоят пять тысяч долларов (330 тысяч рублей). Также в коммерческое производство пойдет Chairless EXoskeleton (CEX) — устройство, которое способно поддерживать рабочего в сидячем положении без стула.