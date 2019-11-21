Hyundai показала кроссовер будущего

Шоу-кар называют предвестником следующего поколения Tucson, который, по слухам, появится на рынке в середине 2020 года. Vision T превосходит серийный кроссовер по габаритам: его длина равна 4610 миллиметрам, ширина – 1938 миллиметрам, а высота – 1704 миллиметрам.
Особенностью концепта стали «невидимые» светодиодные фары, интегрированные в узор радиаторной решетки. Возможно, это дизайнерское решение в будущем будет использоваться на «товарных» моделях марки. Vision T получил гибридную силовую установку и функцию подзарядки от обычной сети.
Что же касается нового поколения Tucson, то, как ожидается, кроссовер предложат с 300-сильным турбомотором объемом 2,5 литра и 1,6-литровым наддувным двигателем в сочетании с восьмиступенчатым «автоматом». Пока же модель можно купить в России с бензиновыми моторами объемом 2,0 литра (150 сил) и 2,4 литра (184 силы), а также с 185-сильным двухлитровым дизелем. Цены начинаются от 1,5 миллиона рублей.