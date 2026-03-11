Hyundai зарегистрировал товарный знак Kona в России

Заявка на регистрацию бренда Kona была направлена компанией в патентное ведомство еще в июле 2024 года. Положительное решение по ней было принято в марте 2026-го. Теперь компания официально может использовать этот товарный знак для производства и реализации автомобилей на территории страны.

Данное событие происходит на фоне изменившейся структуры активов компании в России. Напомним, в конце 2023 года Hyundai Motor объявила о решении продать свой автомобильный завод, расположенный в Санкт-Петербурге.

Покупателем выступило российское ООО «Арт-Финанс», являющееся материнской структурой ООО «АГР». Сделка была окончательно закрыта в начале 2024 года. При этом важным условием договоренностей стало сохранение за корейским концерном права обратного выкупа предприятия в течение двух лет после его продажи.

Ранее сообщалось, что Omoda C5 и С7 получили право продажи в РФ под маркой Jeland.