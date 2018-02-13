Студенты разработали для Hyundai электрическое багги

Европейский дизайн-центр Hyundai совместно с группой студентов из Европейского института дизайна (IED) разработали концептуальное багги Kite. Полномасштабную модель, которая стала частью дипломного проекта магистерской программы «Дизайн транспортных средств», представят 6 марта в Женеве.

В длину Kite насчитывает 3745 миллиметров, в ширину — 2235, а в высоту – 1455 миллиметров. Колесная база концепт-кара составляет 2580 миллиметров. В качестве силовой установки на Kite будет использоваться одномоторная электрическая система. Больше никакой информации о концепте нет.

В 2015 году студенты IED построили трехмерный суперкар Syrma. Заднеприводный концепт-кар оснастили гибридной силовой установкой на базе четырехлитрового турбированного мотора V6. Ее суммарная отдача составила 900 лошадиных сил.

Годом ранее группой студентов из 16 человек разработала для Hyundai концептуальный спорткар PassoCorto. Автомобиль, ориентированный на людей поколения Y – родившихся после 1980 года, оснастили 1,6-литровым четырехцилиндровым битурбированным мотором, отдача которого составляла 270 лошадиных сил.