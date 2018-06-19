Kia показала новый Cerato для России

Компания Kia опубликовала официальную информацию и первые изображения седана Cerato нового поколения для российского рынка. Автомобиль появится в продаже в четвертом квартале этого года – тогда же станут известны комплектации и цены.

Седан нового поколения будет предлагаться с двумя бензиновыми моторами: 1,6-литровым агрегатом семейства Gamma, выдающим 127,5 лошадиных сил, и 150-сильным двухлитровым двигателем линейки Nu.

Первый из них сможет работать в паре как с шестиступенчатой «механикой», так и с шестидиапазонным «автоматом». Топовый вариант будет доступен только с АКП. Как сообщалось ранее, обе «четверки» способны «переваривать» 92-й бензин.

Впервые новый Cerato показали в январе этого года на автосалоне в Детройте. Автомобиль для американского рынка комплектуется тем же мотором 2.0, но работающим в паре с вариатором. Месяцем позже дебютировал вариант модели для Южной Кореи. Для него предложили 1,6-литровый турбомотор из нового семейства Smart Stream.

Сборку российского Kia Cerato будут по-прежнему осуществлять на калининградском «Автоторе».