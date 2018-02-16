Hyundai построит в России моторный завод

Компания Hyundai рассматривает возможность строительства в России завода по производству двигателей. Марка обсуждает сотрудничество с российскими производителями основных узлов силовых агрегатов и трансмиссий. Об этом со ссылкой на «Интерфакс» сообщают «Ведомости».

Руководство Hyundai планирует принять решение до конца текущего года. В настоящее время компания «занимается анализом перспектив российского рынка», а также рассматривает вариант размещения производства на заводах других марок.

Solaris — самая популярная в России модель Hyundai по итогам 2017 года. Продано 68 614 автомобилей.

Ранее сообщалось, что компания BMW выбрала место для строительства собственного завода полного цикла. Предприятие будет расположено на территории Калинградской области, где сейчас рассматриваются площадки под строительство.

В текущем году также начнется строительство российского завода Mercedes-Benz в Солнечногорском районе Московской области. Ожидается, что на предприятии будут выпускать хэтчбеки A-Class, седаны E-Class и S-Class, а также внедорожники GLE и GLS.

Российский завод Hyundai находится в промзоне Каменка на севере Санкт-Петербурга. Там же находятся заводы поставщиков Hyundai. Предприятия выпускают части кузова, обшивку салона, выхлопные системы, системы кондиционирования и сиденья.

В конце октября прошлого года Mazda cовместно с «Соллерсом» начала строительство собственного завода по производству двигателей во Владивостоке. Инвестиции в проект составят более трех милиардов рублей. На предприятии будут выпускаться бензиновые двигатели семейства SkyActive-G.

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