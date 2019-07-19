Hyundai сделал быструю коробку передач для гибридов

Благодаря такой четкой и быстрой синхронизации, время переключения сократилось на 30 процентов — сейчас оно занимает 350 миллисекунд, в то время как раньше требовалось 500 миллисекунд. Технология положительно влияет не только на скорость переключения, но и на плавность и итоговый расход топлива. Кроме того, она продлевает жизнь коробки — благодаря тому, что удалось минимизировать трения при переключении передач, срок службы коробки увеличился.

В первую очередь новую технологию опробуют на гибридной Hyundai Sonata, в дальнейшем ей будут оснащать все автомобили компании с гибридными силовыми установками.