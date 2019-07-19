Hyundai сделал быструю коробку передач для гибридов

Технология Active Shift Control (ASC) работает за счет нового программного обеспечения блока управления гибридной силовой установкой. Внутри электродвигателя стоит датчик, который отслеживает скорость вращения вала трансмиссии и 500 раз в секунду передает эти показания в блок. Он, в свою очередь, практически моментально синхронизирует скорость вала коробки со скоростью вращения вала двигателя.
Благодаря такой четкой и быстрой синхронизации, время переключения сократилось на 30 процентов — сейчас оно занимает 350 миллисекунд, в то время как раньше требовалось 500 миллисекунд. Технология положительно влияет не только на скорость переключения, но и на плавность и итоговый расход топлива. Кроме того, она продлевает жизнь коробки — благодаря тому, что удалось минимизировать трения при переключении передач, срок службы коробки увеличился.
В первую очередь новую технологию опробуют на гибридной Hyundai Sonata, в дальнейшем ей будут оснащать все автомобили компании с гибридными силовыми установками.
Кроме того, сегодня также стало известно, что южнокорейский производитель решил запустить массовое производство бесступенчатых трансмиссий из нового семейства Smartstream. Раньше вариаторы ставили только на две модели и только для отдельных рынков, а сейчас им оснастят две ключевые модели американского рынка — Hyundai Accent и Elantra.