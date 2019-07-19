Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
17:44

Hyundai сделал быструю коробку передач для гибридов

В первую очередь новую технологию протестируют на бензоэлектрической «Сонате»

Южнокорейский производитель Hyundai представил технологию переключения передач для гибридных автомобилей собственной разработки. По утверждению компании, им удалось сократить время реакции трансмиссии на 30 процентов.
Загрузка...

Технология Active Shift Control (ASC) работает за счет нового программного обеспечения блока управления гибридной силовой установкой. Внутри электродвигателя стоит датчик, который отслеживает скорость вращения вала трансмиссии и 500 раз в секунду передает эти показания в блок. Он, в свою очередь, практически моментально синхронизирует скорость вала коробки со скоростью вращения вала двигателя.

Благодаря такой четкой и быстрой синхронизации, время переключения сократилось на 30 процентов — сейчас оно занимает 350 миллисекунд, в то время как раньше требовалось 500 миллисекунд. Технология положительно влияет не только на скорость переключения, но и на плавность и итоговый расход топлива. Кроме того, она продлевает жизнь коробки — благодаря тому, что удалось минимизировать трения при переключении передач, срок службы коробки увеличился.

В первую очередь новую технологию опробуют на гибридной Hyundai Sonata, в дальнейшем ей будут оснащать все автомобили компании с гибридными силовыми установками.

Новая модульная платформа третьего поклонения от Hyundai

Кроме того, сегодня также стало известно, что южнокорейский производитель решил запустить массовое производство бесступенчатых трансмиссий из нового семейства Smartstream. Раньше вариаторы ставили только на две модели и только для отдельных рынков, а сейчас им оснастят две ключевые модели американского рынка — Hyundai Accent и Elantra.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...