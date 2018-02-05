Водородный Hyundai превратили в беспилотник с караоке

Компания Hyundai представила водородный кроссовер Nexo с системой автономного управления. В рамках демонстрации работы автопилота четвертого уровня модель, оснащенная караоке для пассажиров, самостоятельно проехала 190 километров от Сеула до Пхенчхана.

5G — телекомуникационный стандарт связи пятого поколения, который обеспечивает высокую пропускуную способность и более надежную связь между различными устройствами. Считается, что его внедрение поможет развитию IoT (интернета вещей).

Во время заезда несколько водородных автомобилей двигались в режиме беспилотника со скорость 100-110 километров в час. Все машины были оборудованы системой автономного управления Level 4 по классификации SAE (самостоятельное движение в большинстве дорожных ситуаций, даже если отстутствует реакции со стороны водителя), а также технологией мобильной связи 5G.

Автопилот Hyundai способен классифицировать транспортные средства, поддерживать скорость движения потока, менять полосу движения, совершать обгоны, а также определять высоту и ширину пунктов оплаты на платных автомагистралях.

В оснащение беспилотного кроссовера Nexo входят система связи с устройствами умного дома, виртуальный голосовой помощник, функция мониторинга основных физиологических параметров пассажиров и система шумоподавления.

Коммерческое внедрение первых автомобилей Hyundai с четвертым уровнем автономности начнется в «умных» городах не ранее 2021 года. Полностью автономные транспортные средства в модельном ряду корейского производителя появятся к 2030 году.

Hyundai Nexo, дебютировавший на CES в начале текущего года, оснащается 163-сильным электромотором, питающимся от блока топливных элементов. Заявленный запас хода вседорожника составляет 590 километров.