Jaguar I-Pace проехал от Москвы до Воронежа без подзарядки

В эксперименте принял участие обычный серийный автомобиль на штатной резине. На всем протяжении маршрута в салоне работал климат-контроль, а также использовались USB-порты. Скорость варьировалась от 60 до 100 километров в час, но с учетом остановок на отдых, среднее значение составило 62 километра в час.
При этом, как отмечает пресс-служба британского автопроизводителя, после преодоления отметки в 503 километра на экране бортового компьютера появилось предупреждение, что остаток заряда аккумулятора составляет 5 процентов и этого хватит еще на 18 километров пути.
На запас хода, как и на расход бензина, влияют многие факторы, включая стиль езды, рельеф местности и качество дорожного покрытия, температура окружающей среды и количество задействованных потребителей тока в салоне автомобиля — например, мультимедийная система или климат-контроль.
На российском рынке модель представлена с лета 2018 года. При этом в середине мая текущего года дилеры резко снизили стоимость электрокара на фоне обнуления пошлины на импорт транспортных средств с электрическими силовыми установками в страны Евразийского экономического союза. Теперь кроссовер можно купить за 5 946 000 рублей, хотя ранее автомобиль в базовой комплектации стоил 6 246 000 рублей.