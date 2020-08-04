Jaguar I-Pace проехал от Москвы до Воронежа без подзарядки

На российском рынке модель представлена с лета 2018 года. При этом в середине мая текущего года дилеры резко снизили стоимость электрокара на фоне обнуления пошлины на импорт транспортных средств с электрическими силовыми установками в страны Евразийского экономического союза. Теперь кроссовер можно купить за 5 946 000 рублей, хотя ранее автомобиль в базовой комплектации стоил 6 246 000 рублей.