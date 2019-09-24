«Заряженной» версии электрического Jaguar I-Pace дали зеленый свет

В беседе с изданием Autocar он сказал, что вопрос сейчас лишь в том, когда она появится на рынке, а не в том, появится ли вообще. На данный момент подразделение сосредоточено на выпуске автомобилей, которые смогут обеспечить рост продаж, поэтому пока что разработка I-Pace SVR для британской марки не является приоритетной.

Jaguar уже создает гоночные автомобили на базе электрического кроссовера I-Pace для чемпионата «Формула Е». Но если для этой серии производитель не стал форсировать мотор и оставил мощность на уровне серийной модификации, то для версии SVR ожидается внушительная прибавка в лошадиных силах и моменте.