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17:36

«Заряженной» версии электрического Jaguar I-Pace дали зеленый свет

Руководство марки подтвердило работу над модификацией SVR

Руководитель направления Jaguar по спецверсиям моделей (Special Vehicle Operations) Майкл ван дер Занде заявил, что компания работает над созданием «заряженной» модификации электрокара I-Pace с приставкой SVR.

В беседе с изданием Autocar он сказал, что вопрос сейчас лишь в том, когда она появится на рынке, а не в том, появится ли вообще. На данный момент подразделение сосредоточено на выпуске автомобилей, которые смогут обеспечить рост продаж, поэтому пока что разработка I-Pace SVR для британской марки не является приоритетной.

Jaguar уже создает гоночные автомобили на базе электрического кроссовера I-Pace для чемпионата «Формула Е». Но если для этой серии производитель не стал форсировать мотор и оставил мощность на уровне серийной модификации, то для версии SVR ожидается внушительная прибавка в лошадиных силах и моменте.

Например, кроссовер F-Pace в топовой комплектации оснащается трехлитровым мотором V6, который выдает 380 сил и 450 Нм момента. А под капотом его «заряженной» SVR-версии стоит пятилитровый V8 и мощностью 550 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента.

Кроссовер I-Pace — первая электрическая модель производителя. Она комплектуется батареей емкостью 90 киловатт-часов, которая обеспечивает пробег до 470 километров без подзарядки. Предельная мощность двух электромоторов составляет 400 лошадиных сил и 696 Нм крутящего момента, а разгон до 100 километров в час занимает 4,8 секунды. На российском рынке автомобиль можно купить по цене от 6 246 000 рублей.

Электрический Jaguar I-Pace преодолевает брод

Развитие направления электрокаров на данный момент является приоритетным для производителя — по плану полный отказ от ДВС должен произойти в ближайшие 10 лет. Для этого руководство рассматривает вариант перехода на бензиновые, дизельные и гибридные силовые установки от компании BMW. Так британцам не придется тратить деньги на разработку классических агрегатов и они смогут полностью сосредоточиться на создании электромоторов.