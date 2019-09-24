«Заряженной» версии электрического Jaguar I-Pace дали зеленый свет

В беседе с изданием Autocar он сказал, что вопрос сейчас лишь в том, когда она появится на рынке, а не в том, появится ли вообще. На данный момент подразделение сосредоточено на выпуске автомобилей, которые смогут обеспечить рост продаж, поэтому пока что разработка I-Pace SVR для британской марки не является приоритетной.
Jaguar уже создает гоночные автомобили на базе электрического кроссовера I-Pace для чемпионата «Формула Е». Но если для этой серии производитель не стал форсировать мотор и оставил мощность на уровне серийной модификации, то для версии SVR ожидается внушительная прибавка в лошадиных силах и моменте.
Например, кроссовер F-Pace в топовой комплектации оснащается трехлитровым мотором V6, который выдает 380 сил и 450 Нм момента. А под капотом его «заряженной» SVR-версии стоит пятилитровый V8 и мощностью 550 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента.
Кроссовер I-Pace — первая электрическая модель производителя. Она комплектуется батареей емкостью 90 киловатт-часов, которая обеспечивает пробег до 470 километров без подзарядки. Предельная мощность двух электромоторов составляет 400 лошадиных сил и 696 Нм крутящего момента, а разгон до 100 километров в час занимает 4,8 секунды. На российском рынке автомобиль можно купить по цене от 6 246 000 рублей.
Развитие направления электрокаров на данный момент является приоритетным для производителя — по плану полный отказ от ДВС должен произойти в ближайшие 10 лет. Для этого руководство рассматривает вариант перехода на бензиновые, дизельные и гибридные силовые установки от компании BMW. Так британцам не придется тратить деньги на разработку классических агрегатов и они смогут полностью сосредоточиться на создании электромоторов.