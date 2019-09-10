Hyundai добавила спортивности новому хэтчбеку i10

Хэтчбек i10 N Line отличается от стандартной модели другими бамперами, 16-дюймовыми дисками оригинального дизайна и светодиодными полосками по краям радиаторной решетки вместо круглых ходовых огней у стандартной модели. Опознать новинку также можно по красным акцентам в экстерьере – порогах, воздухозаборниках и диффузоре. Кроме того, автомобиль можно заказать с двухцветным кузовом.

В салоне – по-иному оформленный селектор переключения передач с литерой N, воздуходовы с красной обводкой, металлические накладки на педали и кресла с развитой боковой поддержкой.