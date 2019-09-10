Hyundai добавила спортивности новому хэтчбеку i10

Хэтчбек i10 N Line отличается от стандартной модели другими бамперами, 16-дюймовыми дисками оригинального дизайна и светодиодными полосками по краям радиаторной решетки вместо круглых ходовых огней у стандартной модели. Опознать новинку также можно по красным акцентам в экстерьере – порогах, воздухозаборниках и диффузоре. Кроме того, автомобиль можно заказать с двухцветным кузовом.
В салоне – по-иному оформленный селектор переключения передач с литерой N, воздуходовы с красной обводкой, металлические накладки на педали и кресла с развитой боковой поддержкой.
В движение i10 N Line приводит новая 1,0-литровая «турботройка» T-GDi мощностью 99 лошадиных сил, работающая в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Этот двигатель не входит в линейку стандартной модели – она включает только 67-сильный трехцилиндровый агрегат объемом 1,0 литра и четырехцилиндровый объемом 1,2 литра, который выдает 84 силы. Оба они сочетаются с пятиступенчатой «механикой» либо «роботом».
Европейские продажи Hyundai i10 N Line начнутся летом 2020 года. На российском рынке эта модель не представлена.