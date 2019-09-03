Hyundai представила новое поколение самого маленького хэтчбека

Сменивший поколение хэтчбек получил более динамичный дизайн экстерьера по сравнению с предшественником и незначительно увеличился в габаритах: он стал выше и шире на 20 миллиметров при прежней колесной базе и длине, и доступен как в четырех-, так и в пятиместном исполнении. Объем багажника составляет 252 литра.

В числе внешних отличий – двухцветная окраска кузова, радиаторная решетка чуть иной формы, другие бамперы, модернизированная оптика, в том числе круглые светодиодные ходовые огни, а также 16-дюймовые легкосплавные диски нового дизайна.