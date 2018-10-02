Хот-хэтч Hyundai i30 N получил заводской тюнинг

Хот-хэтч получил карбоновые антикрыло с эмблемой N, углепластиковый капот с массивными вентиляционными отверстиями, новую решетку радиатора с красной окантовкой, четыре глушителя выпускной системы и 20-дюймовые колесные диски. Автомобиль окрашен специальной матовой краской, подготовленной специально для прототипа.
Салон машины отделан алькантарой и карбоном. Спереди установлен ковшеобразные спортивные кресла.
Серийный Hyundai i30 N оснащается двухлитровым турбированным двигателем T-GDI, отдача которого составляет 250 (275 сил при заказе спорт-пакета Performance Pack). Агрегат сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач с усиленным сцеплением и укороченной кулисой. С места до ста километров в час переднеприводный хот-хэтч разгоняется за 6,2 секунды. Максимальная скорость – 250 километров в час.