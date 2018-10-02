Хот-хэтч Hyundai i30 N получил заводской тюнинг

Серийный Hyundai i30 N оснащается двухлитровым турбированным двигателем T-GDI, отдача которого составляет 250 (275 сил при заказе спорт-пакета Performance Pack). Агрегат сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач с усиленным сцеплением и укороченной кулисой. С места до ста километров в час переднеприводный хот-хэтч разгоняется за 6,2 секунды. Максимальная скорость – 250 километров в час.