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10:50

Хот-хэтч Hyundai i30 N получил заводской тюнинг

Компания подготовила линейку аксессуаров «N Option»

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Компания Hyundai привезла в Париж тюнинговый вариант «заряженного» хэтчбека i30 N, который получил название «N Option». Производитель называет эту машину концепт-каром – он дает представление о направлении развития бренда N, в том числе о будущей линейке аксессуаров из 25 элементов.

Хот-хэтч получил карбоновые антикрыло с эмблемой N, углепластиковый капот с массивными вентиляционными отверстиями, новую решетку радиатора с красной окантовкой, четыре глушителя выпускной системы и 20-дюймовые колесные диски. Автомобиль окрашен специальной матовой краской, подготовленной специально для прототипа.

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Салон машины отделан алькантарой и карбоном. Спереди установлен ковшеобразные спортивные кресла.

Серийный Hyundai i30 N оснащается двухлитровым турбированным двигателем T-GDI, отдача которого составляет 250 (275 сил при заказе спорт-пакета Performance Pack). Агрегат сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач с усиленным сцеплением и укороченной кулисой. С места до ста километров в час переднеприводный хот-хэтч разгоняется за 6,2 секунды. Максимальная скорость – 250 километров в час.

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