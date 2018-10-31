У фастбека Hyundai i30 появилась оспортивленная версия

Первой моделью, получивший исполнение N Line, стал хэтчбек i30. Гамма двигателей версий N Line, помимо бензиновых 1.0 и 1.4-T-GDI, включает дизель объемом 1,6 литра. Его отдача составляет 136 сил и 280 Нм момента (300 Нм, если машина оснащена «роботом» с двумя сцеплениями).

Полноценный «заряженный» вариант модели i30 оснащается двухлитровым турбированным двигателем T-GDI, отдача которого составляет 250 (или 275 с опциональным спорт-пакетом) сил. С места до ста километров в час переднеприводный хот-хэтч разгоняется за 6,2 секунды. Максимальная скорость – 250 километров в час.