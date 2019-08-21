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12:47

Hyundai построит экстремальный хэтчбек i30 N

Новинку выпустят в количестве 600 экземпляров

Компания Hyundai покажет осенью особую версию модели i30 N, получившую название Project C. Такой хэтчбек получил облегченную конструкцию и аэродинамический обвес, при этом силовая установка осталась прежней.

Пятидверка укомплектована 275-сильной «турбочетверкой» объемом 2,0 литра в сочетании с шестиступенчатой «механикой». На разгон от нуля до «сотни» хот-хэтч тратит 6,1 секунды, а ограничитель скорости срабатывает на 250 километрах в час.

Хэтчбек на снимках обклеен камуфляжной пленкой, а на бортах изображена схема тестового трека в научно-исследовательском центре в южнокорейском Намьянге, где и проходили испытания. Больше подробностей появится ближе премьере на Франкфуртском автосалоне.

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В отличие от обычного i30 N, при создании Project C использовались более легкие композитные материалы. Кроме того, автомобиль обзавелся новыми бамперами и «юбкой».

Что касается Hyundai i30 N, то в России продажи модели стартовали весной этого года. Хот-хэтч представлен в модификациях с двухлитровым двигателем в двух вариантах мощности: 249 либо 275 сил. Такой автомобиль оборудован выхлопной системой с регулируемыми заслонками и электронноуправляемым дифференциалом. Цены начинаются от 2 200 000 рублей.