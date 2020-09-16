Hyundai раскрыл внешность обновленного i30 N

О двигателе пока ничего неизвестно — зато Hyundai рассказал о трансмиссии. У хот-хэтча наконец-то появится версия с двумя педалями: таким машинам полагается восьмиступенчатый «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями, как на Veloster N. Коробка отличается оригинальным софтом и несколькими новыми функциями.

Так, N Grin Shift (NGS) на 20 секунд повышает давление наддува, N Power Shift (NPS) подбирает оптимальное время перехода на верхнюю передачу, а N Track Sense Shift (NTS) автоматически меняет тайминги переключений на трековые, если распознает соответствующую манеру езды.