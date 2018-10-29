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16:35

Новый хот-хэтч Hyundai и старую «трешку» BMW сравнили в гонке по прямой

Автомобили посоревновались в гонке со стартом с места, ходом, а также торможении

Британский сайт Carwow организовал дрэг-гонку между новеньким хот-хэтчем Hyundai i30 N и купе BMW 328i в кузове E36, которое выпускалось с 1990 по 2000 год. Автомобили сравнили на классической дистанции в четверть мили (402 метра) и торможении.

Hyundai i30 N оснащен 2,0-литровым турбомотором, отдача которого составляет 275 лошадиных сил и 378 Нм момента. Агрегат совмещен с шестиступенчатой механической коробкой передач и разгоняет хот-хэтч с места до 100 километров в час за 6,1 секунды. Максимальная скорость модели ограничена на отметке 250 километров в час.

Видео: carwow

BMW 328i укомплектовано 2,8-литровой рядной «шестеркой». Отдача мотора составляет 227 лошадиных сил. С базовым агрегатом мощностью 193 силы купе способно разгоняться до «сотни» за 7,3 секунды. Максимальная скорость — 236 километров в час.

Ранее carwow сравнил в дрэге четыре поколения Audi RS4 Avant, пять переднеприводных хот-хэтчей и «горячие» универсалы Mercedes-AMG и Porsche.

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