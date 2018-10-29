Новый хот-хэтч Hyundai и старую «трешку» BMW сравнили в гонке по прямой

Hyundai i30 N оснащен 2,0-литровым турбомотором, отдача которого составляет 275 лошадиных сил и 378 Нм момента. Агрегат совмещен с шестиступенчатой механической коробкой передач и разгоняет хот-хэтч с места до 100 километров в час за 6,1 секунды. Максимальная скорость модели ограничена на отметке 250 километров в час.