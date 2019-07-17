Бывший шеф-дизайнер Jaguar создал студию имени себя

Пока что никакой информации касательно того, что это будет за проект, компания не раскрывает. Также держится в секрете информация о клиентах. На данный момент известно, что сам Кэллум занял пост директора по дизайну.

В свою команду он забрал Дэвида Фэрбэрна, который работал над электрическим Jaguar E-Pace, а место технического директора занял Адам Донфранческо, который разрабатывал дорожные и гоночные автомобили для Noble, а также гоночные Jaguar F-Type GT4, Aston Martin Vantage GT8 и Vantage GT12.