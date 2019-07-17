Бывший шеф-дизайнер Jaguar создал студию имени себя

Пока что никакой информации касательно того, что это будет за проект, компания не раскрывает. Также держится в секрете информация о клиентах. На данный момент известно, что сам Кэллум занял пост директора по дизайну.
В свою команду он забрал Дэвида Фэрбэрна, который работал над электрическим Jaguar E-Pace, а место технического директора занял Адам Донфранческо, который разрабатывал дорожные и гоночные автомобили для Noble, а также гоночные Jaguar F-Type GT4, Aston Martin Vantage GT8 и Vantage GT12.
Штаб-квартира компании Callum находится в британском графстве Уорикшир. На территории площадью 1858 квадратных метров расположится офис и производственные помещения. Кэллум сказал, что совместно с ведущими инженерами и дизайнерами он будет делать на заказ множество изделий из сферы лайфстайла, путешествий и дизайна.
Иэн Кэллум впервые попытался обратить на себя внимание руководства «Ягуара» еще в 13 лет — тогда он отправил свои эскизы в штаб-квартиру марки, однако ответа так и не получил. Лишь спустя 30 лет он все же смог осуществить свою мечту и присоединиться к британской компании. До этого он успел поработать в компаниях Ford и TVR. Под его началом создавались Aston Martin Vanquish, Vantage и DB9, а также Jaguar F-Type, XJ и I-Pace. Место Кэллума займет Джулиан Томпсон, который в настоящий момент занимает должность креативного директора по дизайну.