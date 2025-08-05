iCaur анонсировал сроки выхода V27 REEV в России

iCaur анонсировал сроки выхода V27 REEV в РоссииАвтомобиль создавался с учётом российских условий эксплуатации
Визуально автомобиль производит впечатление основательного внедорожника, выполненного в характерном угловатом стиле. На данный момент точные технические характеристики умалчиваются. Известно лишь, что iCaur V27 REEV оснастят новой гибридной системой REEV (Range-Extended Electric Vehicle). Подчёркивается, что специально для российских условий эксплуатации инженеры компании предусмотрели усиление подвески и доработали систему терморегуляции.
Габаритные размеры автомобиля пока приблизительные: длина — около пяти метров, ширина — около двух метров, колёсная база — примерно 2 900 миллиметров.
Бренд iCaur заявил о себе относительно недавно, в июне 2025 года. Тогда же представители марки обозначили целевую аудиторию: молодые, технологически ориентированные и амбициозные люди, ценящие персонализированный подход, новаторство и авангардную эстетику.
Наименование iCaur вызывает очевидные ассоциации с суббрендом Chery – iCar. На текущий момент под маркой iCar выпускается лишь одна модель — кроссовер iCar 03, который появился в России летом 2024 года по параллельному импорту.