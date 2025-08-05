iCaur анонсировал сроки выхода V27 REEV в России

Визуально автомобиль производит впечатление основательного внедорожника, выполненного в характерном угловатом стиле. На данный момент точные технические характеристики умалчиваются. Известно лишь, что iCaur V27 REEV оснастят новой гибридной системой REEV (Range-Extended Electric Vehicle). Подчёркивается, что специально для российских условий эксплуатации инженеры компании предусмотрели усиление подвески и доработали систему терморегуляции.

Габаритные размеры автомобиля пока приблизительные: длина — около пяти метров, ширина — около двух метров, колёсная база — примерно 2 900 миллиметров.