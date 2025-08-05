Импорт новых машин в Россию обрушился, подержанных — поставил рекорд

Импорт новых машин в Россию обрушился, подержанных — поставил рекордОсновными импортёрами на российский рынок остаются Китай и Япония
Несмотря на это падение относительно июля 2024 года, ввоз новых машин показал небольшой рост по сравнению с предыдущим месяцем, увеличившись на 10%. Однако общая динамика для новых автомобилей остается глубоко отрицательной.
Параллельно с сокращением импорта новых автомобилей рынок подержанных машин в июле установил локальный рекорд. В страну было ввезено 47,3 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Как уточнил эксперт, бОльший объём подержанных автомобилей импортировали лишь однажды — в июле 2023 года (51,3 тысячи единиц), что было связано с ажиотажным спросом перед введением повышенных ставок утильсбора. После того пика объёмы ввоза подержанных авто последовательно снижались, пока не достигли нового максимума в июле 2025 года.
Аналитик также выделил ключевые направления импорта. Основным поставщиком новых автомобилей в Россию остаётся Китай, на долю которого приходится 71% всего ввоза. В сегменте подержанных автомобилей лидирует Япония, обеспечивая 46% поставок. При этом Сергей Целиков подчеркнул заметный рост импорта подержанных машин из Южной Кореи (22%) и Китая (16%), что указывает на диверсификацию источников для этого сегмента рынка.