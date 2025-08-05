Новости
Опубликовано 05 августа 2025, 17:17
1 мин.

Импорт новых машин в Россию обрушился, подержанных — поставил рекорд

Основными импортёрами на российский рынок остаются Китай и Япония
Автоимпорт новых и подержанных машин в июле оказался очень контрастным. Импорт новых легковых автомобилей в Россию в июле 2025 года продемонстрировал резкое снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, объём ввоза сократился на 65% в годовом выражении, составив всего 28,3 тысячи единиц.
Импорт новых машин в Россию обрушился, подержанных — поставил рекорд
© Виталий Аньков / РИА Новости
Иван Прокудин
Иван Прокудин

Несмотря на это падение относительно июля 2024 года, ввоз новых машин показал небольшой рост по сравнению с предыдущим месяцем, увеличившись на 10%. Однако общая динамика для новых автомобилей остается глубоко отрицательной.

Параллельно с сокращением импорта новых автомобилей рынок подержанных машин в июле установил локальный рекорд. В страну было ввезено 47,3 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Как уточнил эксперт, бОльший объём подержанных автомобилей импортировали лишь однажды — в июле 2023 года (51,3 тысячи единиц), что было связано с ажиотажным спросом перед введением повышенных ставок утильсбора. После того пика объёмы ввоза подержанных авто последовательно снижались, пока не достигли нового максимума в июле 2025 года.

Читайте на тему:

Аналитик также выделил ключевые направления импорта. Основным поставщиком новых автомобилей в Россию остаётся Китай, на долю которого приходится 71% всего ввоза. В сегменте подержанных автомобилей лидирует Япония, обеспечивая 46% поставок. При этом Сергей Целиков подчеркнул заметный рост импорта подержанных машин из Южной Кореи (22%) и Китая (16%), что указывает на диверсификацию источников для этого сегмента рынка.

Источник:ТАСС
Автор:Иван Прокудин
Теги:
#Россия
#Авторынок
#Продажи