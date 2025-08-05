Импорт новых машин в Россию обрушился, подержанных — поставил рекорд

Несмотря на это падение относительно июля 2024 года, ввоз новых машин показал небольшой рост по сравнению с предыдущим месяцем, увеличившись на 10%. Однако общая динамика для новых автомобилей остается глубоко отрицательной.

Параллельно с сокращением импорта новых автомобилей рынок подержанных машин в июле установил локальный рекорд. В страну было ввезено 47,3 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Как уточнил эксперт, бОльший объём подержанных автомобилей импортировали лишь однажды — в июле 2023 года (51,3 тысячи единиц), что было связано с ажиотажным спросом перед введением повышенных ставок утильсбора. После того пика объёмы ввоза подержанных авто последовательно снижались, пока не достигли нового максимума в июле 2025 года.