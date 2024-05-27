Начались продажи еще одного кроссовера Geely по цене Lada Vesta

Geely Icon Butterfly — кроссовер с 4,3-метровым кузовом, по габаритам почти повторяющий новый Coolray. Покупателям новинка доступна в пяти цветах кузова, включая новый графитовый Fa Gray и розовый Cai Pink.

В салоне — единая панель с 10,25-дюймовой цифровой «приборкой» и экраном мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма. Она работает на собственной операционной системе Geely Galaxy OS и обновляется «по воздуху», а управлять ей можно через смартфон или голосом, общаясь с «умным» помощником.