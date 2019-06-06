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15:40

BMW 2 серии переделали в духе исторических M-машин

Компания Mulgari представила двухдверку Icon03

Британский дизайнерский дом Mulgari представил специальную версию BMW 2 серии, облик которой отсылает с культовым М-машинам прошлого. Двухдверка называется Icon03 и построена на базе модификации M240i. Тираж — всего 25 экземпляров.
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В Mulgari преследовали цель создать «чистый опыт вождения», довести водителя до состояния эйфории от единения с автомобилем. Для этого исходному BMW M240i перекроили кузов: расширили и удлинили накладки на колесные арки в стиле E30 M3 и установили карбоновую крышу с углублением по центру как у E46 M3 CSL. На переднем бампере также появился сплиттер, а на крылья — жабры для отвода тепла от двигателя.

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На Icon03 установлена трехлитровая «турбошестерка» B58, отдачу которой довели до 500 лошадиных сил и 590 Нм крутящего момента. Выхлоп — Akrapovič. Доработаны подвеска и рулевое управление. Техническими партнерами Mulgari, помимо Akrapovič, стали Recaro, KW Automotive и Peron. В салоне двухдверки появился срезанный снизу руль, подрулевые лепестки из углепластика и карбоновые гоночные кресла.

В июле этого года Mulgari намерена организовать заезд Icon03 по Нюрбургрингу и обещает снять об этом документальный фильм. По предварительной информации, цена машины может составить 69 000 фунтов стерлингов (5,7 миллиона рублей по текущему курсу).

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