Volkswagen представил электрический багги

Внешность салатово-зеленой машины выполнена в духе популярных в шестидесятые годы легких багги, которые строили на основе серийного Volkswagen Bettle. Перекликается и техническое содержание: концепт-кар также выполнен заднемоторным — задние колеса приводятся в движение электромотором мощностью 204 лошадиные силы.
При этом конструкция платформы MEB позволяет установить дополнительный электромотор спереди. Литий-ионная батарея емкостью 62 киловатт-часа установлена в полу. Запас хода — 250 километров. Разгон до ста километров в час занимает 7,2 секунды. Максимальная скорость ограничена 160 километрами в час.
Композитный кузов без крыши и дверей выполнен из алюминия, стали и пластика. Внутри — спартанский салон без отделки: есть лишь полочка под лобовым стеклом во всю ширину, да простейший электронный щиток приборов на рулевой колонке. Багги выполнен двухместным, но конструкция позволяет смонтировать сзади еще пару небольших сидений. Сами кресла обшиты водонепроницаемым материалом.
Модульная конструкция позволяет легко демонтировать кузов с шасси. В VW намереваются не только сами выпускать автомобили на платформе MEB, но и сделать ее доступной сторонним производителям мелкосерийной техники. Первым партнером стала фирма e.GO Mobile AG из Аахена, выпускающая городские электромобили собственной конструкции.
Ранее Volkswagen уже показывал целый ряд концепт-каров разного типа и размера, построенных на платформе MEB: это компактный хэтчбек I.D., микроавтобус I.D. Buzz, кроссовер I.D. Crozz, и седан I.D. Vizzion.