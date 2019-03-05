Volkswagen представил электрический багги

Модульная конструкция позволяет легко демонтировать кузов с шасси. В VW намереваются не только сами выпускать автомобили на платформе MEB, но и сделать ее доступной сторонним производителям мелкосерийной техники. Первым партнером стала фирма e.GO Mobile AG из Аахена, выпускающая городские электромобили собственной конструкции.

Ранее Volkswagen уже показывал целый ряд концепт-каров разного типа и размера, построенных на платформе MEB: это компактный хэтчбек I.D., микроавтобус I.D. Buzz, кроссовер I.D. Crozz, и седан I.D. Vizzion.