Тысячи Volkswagen ID.Buzz отзывают из-за слишком просторного третьего ряда

В NHTSA заявили, что третий ряд сидений Volkswagen ID.Buzz слишком широк. Хотя сидений формально два, как и ремней безопасности, там могут уместиться три человека. Таким образом, пассажиры плохо защищены от травм в случае столкновения, заключил регулятор.

Однако Volkswagen не собирается оснащать отозванные электрокары третьим ремнем безопасности. Вместо этого он установит некие «фиксированные детали для ограничения поверхности сиденья», которые сделают задний ряд теснее. Насколько, пока неизвестно.