Идеальный Mitsubishi Lancer Evolution продают по цене Hyundai Solaris

Данный экземпляр цвета Tarmac Black Pearl находится в Сиэтле, штат Вашингтон, однако зарегистрирован на Аляске. Он оснащён неродными 17-дюймовыми дисками BBS с покрышками 235/45 BFGoodrich g-Force Sport COMP-2, однако продавец готов подарить будущему владельцу оригинальный комплект колёс на дисках BBS того же размера и с шинами 235/45 Bridgestone Blizzak.
Помимо этого, на Evo установлены амортизаторы Bilstein, красные тормозные суппорты Brembo и спортивные кресла-ковши Recaro с комбинированной отделкой (кожа и алькантара с красной строчкой).
Фото: Bringatrailer.com
В списке оснащения указаны кондиционер и аудиосистема Pioneer, а в числе внешних доработок – карбоновая «губа» Ralliart и оптика от Lancer для рынка Японии.
Продавец отмечает, что недавно Lancer Evolution попал под отзыв из-за подушек безопасности Takata и был отремонтирован в официальном сервисном центре.
В движение Mitsubishi Lancer Evolution приводит двухлитровый турбомотор мощностью 290 лошадиных сил, который работает в паре с шестиступенчатой механикой. С такой установкой он набирает первую «сотню» за 5,8 секунды, а заявленная максимальная скорость составляет 250 километров в час.
Lancer Evolution – отличный вариант для того, чтобы в будущем заработать на его продаже. Например, в 2017 году Lancer Evolution IX 2006 года в идеальном состоянии продали на eBay за 137,9 тысячи долларов (более 10 миллионов рублей по нынешнему курсу). А в сентябре 2016 года последний произведенный «Эво» ушёл с молотка за 76,4 тысячи долларов (более 5,6 миллиона рублей).