17:18

Идеальный Mitsubishi Lancer Evolution продают по цене Hyundai Solaris

Текущая ставка на 14-летний автомобиль — всего 12 тысяч долларов

Mitsubishi Lancer Evolution IX MR 2006 © Bringatrailer.com
Лиза Будрина
На американской площадке Bring A Trailer продаётся Mitsubishi Lancer Evolution IX MR 2006 года выпуска. Автомобиль проехал чуть более 56 тысяч километров и находится в идеальном состоянии, а нынешняя ставка сравнительно невысокая: всего 12 тысяч долларов или около 890 тысяч рублей. Для сравнения, за ту же цену в России можно купить новый Hyundai Solaris с мотором 1.6. Впрочем, торги завершатся через три дня, так что финальная стоимость может оказаться несколько выше.

Данный экземпляр цвета Tarmac Black Pearl находится в Сиэтле, штат Вашингтон, однако зарегистрирован на Аляске. Он оснащён неродными 17-дюймовыми дисками BBS с покрышками 235/45 BFGoodrich g-Force Sport COMP-2, однако продавец готов подарить будущему владельцу оригинальный комплект колёс на дисках BBS того же размера и с шинами 235/45 Bridgestone Blizzak.

Помимо этого, на Evo установлены амортизаторы Bilstein, красные тормозные суппорты Brembo и спортивные кресла-ковши Recaro с комбинированной отделкой (кожа и алькантара с красной строчкой).

>
Reload
1 / 7

Фото: Bringatrailer.com

В списке оснащения указаны кондиционер и аудиосистема Pioneer, а в числе внешних доработок карбоновая «губа» Ralliart и оптика от Lancer для рынка Японии.

Продавец отмечает, что недавно Lancer Evolution попал под отзыв из-за подушек безопасности Takata и был отремонтирован в официальном сервисном центре.

В движение Mitsubishi Lancer Evolution приводит двухлитровый турбомотор мощностью 290 лошадиных сил, который работает в паре с шестиступенчатой механикой. С такой установкой он набирает первую «сотню» за 5,8 секунды, а заявленная максимальная скорость составляет 250 километров в час.

Lancer Evolution отличный вариант для того, чтобы в будущем заработать на его продаже. Например, в 2017 году Lancer Evolution IX 2006 года в идеальном состоянии продали на eBay за 137,9 тысячи долларов (более 10 миллионов рублей по нынешнему курсу). А в сентябре 2016 года последний произведенный «Эво» ушёл с молотка за 76,4 тысячи долларов (более 5,6 миллиона рублей).

Источник: Bringatrailer.com