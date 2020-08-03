Идеальный Mitsubishi Lancer Evolution продают по цене Hyundai Solaris

Данный экземпляр цвета Tarmac Black Pearl находится в Сиэтле, штат Вашингтон, однако зарегистрирован на Аляске. Он оснащён неродными 17-дюймовыми дисками BBS с покрышками 235/45 BFGoodrich g-Force Sport COMP-2, однако продавец готов подарить будущему владельцу оригинальный комплект колёс на дисках BBS того же размера и с шинами 235/45 Bridgestone Blizzak.

Помимо этого, на Evo установлены амортизаторы Bilstein, красные тормозные суппорты Brembo и спортивные кресла-ковши Recaro с комбинированной отделкой (кожа и алькантара с красной строчкой).