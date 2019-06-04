Электрический Volkswagen установил рекорд Нюрбургринга

Программа подготовки в рекордному заезду включала в себя оптимизацию работы силовой установку и полный пересмотр аэродинамического «оперения» элеткрокара. Двухмоторную установку Volkswagen ID. R настроили на более интенсивную отдачу заряда в пользу задней оси, а также внедрили формульную систему DRS, которая на прямых снижает угол атаки антикрыла и уменьшает сопротивление воздушному потоку.
При этом Volkswagen удалось улучшить время более мощного и быстрого Nio EP9. По паспорту отдача китайского суперкара составляет 1360 сил и 1480 Нм момента против 680 сил и 650 Нм момента у ID.R. Максимальная скорость тоже выше — 313 против 270 километров в час. Динамика разгона ID.R чуть лучше, чем EP9 — 2,25 и 2,7 секунды соответственно.
Несмотря на впечатляющий результат, Volkswagen ID.R всё-таки не смог дотянуть до абсолютного рекорда «Северной петли» — 5 минут 19,546 секунды. Такое время в 2018 году показал лемановский супергибрид Porsche 919 Hybrid EVO.