Электрический Volkswagen установил рекорд Нюрбургринга

При этом Volkswagen удалось улучшить время более мощного и быстрого Nio EP9. По паспорту отдача китайского суперкара составляет 1360 сил и 1480 Нм момента против 680 сил и 650 Нм момента у ID.R. Максимальная скорость тоже выше — 313 против 270 километров в час. Динамика разгона ID.R чуть лучше, чем EP9 — 2,25 и 2,7 секунды соответственно.