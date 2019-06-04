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10:50

Электрический Volkswagen установил рекорд Нюрбургринга

Спортпрототип улучшил время китайского Nio EP9 более чем на 40 секунд

Электрический спортпрототип Volkswagen ID.R установил новый рекорд Нюрбургринга для батарейных автомобилей. Трассу протяженностью 20,8 километра он проехал за 6 минут 05,336 секунды, что на 40,564 секунды быстрее достижения китайского электрического суперкара Nio EP9.
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Программа подготовки в рекордному заезду включала в себя оптимизацию работы силовой установку и полный пересмотр аэродинамического «оперения» элеткрокара. Двухмоторную установку Volkswagen ID. R настроили на более интенсивную отдачу заряда в пользу задней оси, а также внедрили формульную систему DRS, которая на прямых снижает угол атаки антикрыла и уменьшает сопротивление воздушному потоку.

За рулем спортпрототипа находился четырехкратный победитель марафона «24 часа Нюрбургринга» Ромэн Дюма.

При этом Volkswagen удалось улучшить время более мощного и быстрого Nio EP9. По паспорту отдача китайского суперкара составляет 1360 сил и 1480 Нм момента против 680 сил и 650 Нм момента у ID.R. Максимальная скорость тоже выше — 313 против 270 километров в час. Динамика разгона ID.R чуть лучше, чем EP9 — 2,25 и 2,7 секунды соответственно.

Несмотря на впечатляющий результат, Volkswagen ID.R всё-таки не смог дотянуть до абсолютного рекорда «Северной петли» — 5 минут 19,546 секунды. Такое время в 2018 году показал лемановский супергибрид Porsche 919 Hybrid EVO.

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