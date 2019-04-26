Volkswagen установил новый рекорд Нюрбургринга. Пока на симуляторе

В рамках подготовки к рекордному заезду Volkswagen ID. R оптимизировали аэродинамику для более высоких скоростей, в том числе оборудовали более низким задним антикрылом с формульной системой DRS. На прямых она позволяет снизить сопротивления воздуху на 20 процентов. Кроме того, задний аккумулятор электрокара более интенсивно отдает заряд, позволяя переднему сохранять энергию для борьбы с недостаточной поворачиваемостью.