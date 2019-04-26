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18:42

Volkswagen установил новый рекорд Нюрбургринга. Пока на симуляторе

Ромен Дюма проехал трассу на 40 секунд быстрее китайского NIO EP9

Французский пилот Ромен Дюма во время виртуальной симуляции заезда на спортпрототипе Volkswagen ID. R по Нюрбургрингу улучшил время электрического NIO EP9 на 40 секунд. Самый быстрый круг на симуляторе Raceroom один из игроков проехал за 5 минут 56,6 секунды.
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Volkswagen ID. R оснащен двумя электромоторами и двумя тяговыми батареями. Суммарная отдача силовой установки — 680 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. Предполагается, что средняя скорость машины на Нюрбургринге достигнет 185 километров в час, а максималка — 270 километров в час. Для сравнения, абсолютный рекордсмен Нордшляйфе — Porsche 919 Hybrid EVO — проехал трассу со средней скоростью 233,8 километра в час, а на трехкилометровой прямой Döttinger Höhe разогнался до 369 километров в час. Его время — 5 минут 19,546 секунды.

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В рамках подготовки к рекордному заезду Volkswagen ID. R оптимизировали аэродинамику для более высоких скоростей, в том числе оборудовали более низким задним антикрылом с формульной системой DRS. На прямых она позволяет снизить сопротивления воздуху на 20 процентов. Кроме того, задний аккумулятор электрокара более интенсивно отдает заряд, позволяя переднему сохранять энергию для борьбы с недостаточной поворачиваемостью.

Рекордный круг Porsche 919 Hybrid Evo по Нюрбургрингу

В прошлом году Volkswagen ID. R установил два рекорда «Пайкс Пика». Он не только оказался быстрейшим среди участников, но и показал лучший результат в истории гонки — 7 минут и 57,148 секунды

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