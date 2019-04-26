Volkswagen установил новый рекорд Нюрбургринга. Пока на симуляторе

Volkswagen ID. R оснащен двумя электромоторами и двумя тяговыми батареями. Суммарная отдача силовой установки — 680 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. Предполагается, что средняя скорость машины на Нюрбургринге достигнет 185 километров в час, а максималка — 270 километров в час. Для сравнения, абсолютный рекордсмен Нордшляйфе — Porsche 919 Hybrid EVO — проехал трассу со средней скоростью 233,8 километра в час, а на трехкилометровой прямой Döttinger Höhe разогнался до 369 километров в час. Его время — 5 минут 19,546 секунды.
В рамках подготовки к рекордному заезду Volkswagen ID. R оптимизировали аэродинамику для более высоких скоростей, в том числе оборудовали более низким задним антикрылом с формульной системой DRS. На прямых она позволяет снизить сопротивления воздуху на 20 процентов. Кроме того, задний аккумулятор электрокара более интенсивно отдает заряд, позволяя переднему сохранять энергию для борьбы с недостаточной поворачиваемостью.
В прошлом году Volkswagen ID. R установил два рекорда «Пайкс Пика». Он не только оказался быстрейшим среди участников, но и показал лучший результат в истории гонки — 7 минут и 57,148 секунды