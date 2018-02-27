Новый концепт-кар Volkswagen получит голографический интерфейс

Компания Volkswagen распространила видеотизер, на котором показал интерьер электрического концепт-кара I.D. Vizzion. Особенностью новинки, публичный дебют которой состоится в Женеве, станет голографический интерфейс информационно-развлекательной системы. Ролик, демонстрирующий работу системы, размещен на канале марки в YouTube.

I.D. Vizzion оснащен двумя электромоторами, суммарная отдача которых составляет 306 лошадиных сил, и блоком батарей емкостью 111 киловатт-час. На одной зарядке концепт-кар способен проезжать до 665 километров. Максимальная скорость — 180 километров в час.

У автомобиля нет ни руля, ни педалей. Предполагается, что он будет полностью автономным, а водитель сможет прокладывать маршрут, общаясь с виртуальным помощником. Ассистент сможет распознавать голос и жесты.

Ранее Volkswagen представил три электрических прототипа, дающих представление о том, какими будут будущие электромобили марки. Это хэтчбек I.D., кроссовер I.D. Crozz и минивэн I.D. Buzz. Первая из этих машин встанет на конвейер в 2020 году.

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