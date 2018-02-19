Volkswagen привезет в Женеву 5,1-метровый электрический седан

Компания Volkswagen показала первые изображения нового концепт-кара из семейства I.D. – Vizzion. Его мировая премьера состоится на моторшоу в Женеве в марте этого года.

Новинка – это 5,11-метровый седан, оснащенный электромотором мощностью 306 лошадиных сил и комплектом литий-ионных батарей. Прототип способен ускоряться до максимальных 180 километров в час, а его запас хода достигает 665 километров.

Дизайн концепта показывает, каким в «Фольксвагене» видят электрические автомобили будущего. Машина имеет четырехместный салон и систему автопилота, которая сама может проложить необходимый маршрут и осуществлять движение в потоке, а также виртуальный помощник, понимающий голосовые команды и жесты.

На данный момент Volkswagen представил три электрических прототипа, дающих представление о том, какими будут серийные электромобили марки: хэтчбек I.D., кроссовер I.D. Crozz и минивэн I.D. Buzz. Первая из них этих машин встанет на конвейер в 2020 году.

К 2025 году Volkswagen намерен выпустить 20 электрических моделей.

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