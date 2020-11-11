15:11

Новый российский автодром сможет принимать гонки Формулы-1

«Игора Драйв» получила омологацию Международной автомобильной федерации (FIA)

Лиза Будрина
На новой шоссейно-кольцевой трассе «Игора Драйв», расположенной в Ленинградской области, теперь можно проводить любые международные гонки, в том числе Формулу-1. По решению Международной автомобильной федерации (FIA), уровень омологации автодрома повысили до Grade 1.

«Игора Драйв» был заложен еще в 2017 году, а первая гонка состоялась в июле 2020 года тогда на автодроме прошел этап Российской серии кольцевых гонок (РСКГ). Следом, в сентябре, «Игора Драйв» приняла свой первый этап RDS.

Комплекс спроектирован архитектором Германом Тильке, автором многих трасс Формулы-1, на счету которого более 75 гоночных трасс мирового уровня. Длина кольцевой трассы 4086 метров, хотя изначальный план предусматривал 4764 метра. Трек шириной 12-16 метров состоит из 14 поворотов, а перепад высот составляет 17 метров. Помимо кольцевого трека, «Игора Драйв» включает трассы для ралли- и мотокросса, а также эндуро и дрифта.

Теперь «Игора Драйв» получила омологацию Grade 1 и сможет принимать российский этап Формулы-1, который в настоящее время проходит в Сочи. По словам председателя совета директоров «Игора Драйв» Мауро Сипс, комплекс изначально имел высокий уровень. «Теперь же были пересмотрены материалы для обеспечения безопасности, выстроена новая защита», пояснил он.

Предыдущую лицензию FIA, Grade 2, «Игора Драйв» получила в конце 2019 года. За этим последовало заключение контракта на проведение гонки DTM в 2020 году, однако она не состоялась из-за пандемии коронавируса.