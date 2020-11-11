Новый российский автодром сможет принимать гонки Формулы-1

«Игора Драйв» был заложен еще в 2017 году, а первая гонка состоялась в июле 2020 года – тогда на автодроме прошел этап Российской серии кольцевых гонок (РСКГ). Следом, в сентябре, «Игора Драйв» приняла свой первый этап RDS.

Комплекс спроектирован архитектором Германом Тильке, автором многих трасс Формулы-1, на счету которого более 75 гоночных трасс мирового уровня. Длина кольцевой трассы – 4086 метров, хотя изначальный план предусматривал 4764 метра. Трек шириной 12-16 метров состоит из 14 поворотов, а перепад высот составляет 17 метров. Помимо кольцевого трека, «Игора Драйв» включает трассы для ралли- и мотокросса, а также эндуро и дрифта.

Теперь «Игора Драйв» получила омологацию Grade 1 и сможет принимать российский этап Формулы-1, который в настоящее время проходит в Сочи. По словам председателя совета директоров «Игора Драйв» Мауро Сипс, комплекс изначально имел высокий уровень. «Теперь же были пересмотрены материалы для обеспечения безопасности, выстроена новая защита», – пояснил он.