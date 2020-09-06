Лучшие мометы дрифт-уикенда на новейшем российском автодроме

Гоночная трасса Игора Драйв принимает свой первый этап RDS

Новый автодром Игора Драйв под Санкт-Петербургом принял свой первый этап Российской Дрифт Серии (RDS). Напомним, дрифт в России является официальной автоспортивной дисциплиной лишь с этого года, хотя он стал одной из самых зрелищных и популярных гоночных серий в нашей стране задолго до официального признания. Ближайший этап RDS пройдет в Подмосковье на автодроме Moscow Raceway 12-13 сентября. Хотя бы раз посмотреть на это зрелище определенно стоит! В качестве примера оцените самые зрелищные моменты гоночного уикенда на Игоре Драйв в фоторепортаже Павла Ткачука.