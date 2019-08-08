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16:25

Эксперты усомнились в безопасности коленных подушек

При ударах с 40-процентным перекрытиям они снижают риск травмы всего на полпроцента

Эксперты американского страхового института дорожной безопасности (IIHS) проанализировали данные четырехсот краш-тестов и выяснили, что в большинстве случаев коленные подушки снижают риск травмы всего на полцпроцента.

По итогам испытаний эксперты выяснили, что при лобовом столкновении с перекрытием 25 и 40 процентов, подушки безопасности для коленей снижают риск получения травмы всего с 7,9 до 7,4 процентов — то есть, в пределах статистической погрешности.

Кроме того, по словам представителей IIHS в некоторых случаях коленные подушки могут увеличить риск получения травмы — к примеру, при столкновении с 25-процентным перекрытием, повышался риск получения травмы голени и правого бедра. При перекрытии в 40 процентов показатели практически не менялись ни в одну из сторон.

Как пояснили эксперты, такие подушки устанавливают для того, чтобы пройти краш-тесты, в которых манекены не пристегнуты. В такой ситуации, наличие коленной подушки действительно может помочь пассажиру снизить риск получения серьезной травмы.

В начале июля американский производитель электрокаров Tesla сумел установить новый рекорд безопасности: седан Model 3 получил 94 процента на европейском тесте за работу активных систем безопасности и 96 процентов за безопасности водителя и взрослого переднего пассажира.