Tesla Model 3 установила новый рекорд краш-теста Euro NCAP

Безопасность пассажира-ребенка эксперты Euro NCAP оценили в 86 процентов — при фронтальном столкновении защиту ребенка в возрасте 10 лет признали низкой, однако остальные показатели были оценены как хорошие.

А вот многочисленные помощники водителя, в частности ассистент удержания в полосе и система автономного экстренного торможения, помогли электрическому седану поставить новый рекорд тестирования — на видео, опубликованном Euro NCAP, видно, насколько точно и быстро срабатывают датчики Model 3, позволяя ему избегать аварии даже в темноте и в условиях ограниченной видимости.