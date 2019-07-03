Tesla Model 3 установила новый рекорд краш-теста Euro NCAP

В стандартных испытаниях — фронтальном и боковом ударах седан тоже получил достойные результаты. За безопасность водителя или взрослого пассажира Model 3 получила 96 процентов — единственное уязвимое место обнаружили при лобовом столкновении по всей ширине и со столбом. В первом случае неидеальной оказалась защита пассажира — ее оценили лишь как «достаточную», а во втором случае низкую оценку Tesla получила за защиту водителя.
Безопасность пассажира-ребенка эксперты Euro NCAP оценили в 86 процентов — при фронтальном столкновении защиту ребенка в возрасте 10 лет признали низкой, однако остальные показатели были оценены как хорошие.
А вот многочисленные помощники водителя, в частности ассистент удержания в полосе и система автономного экстренного торможения, помогли электрическому седану поставить новый рекорд тестирования — на видео, опубликованном Euro NCAP, видно, насколько точно и быстро срабатывают датчики Model 3, позволяя ему избегать аварии даже в темноте и в условиях ограниченной видимости.