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13:47

Tesla Model 3 установила новый рекорд краш-теста Euro NCAP

Электрокар смог получить самый высокий балл в истории европейского комитета

Электрический седан Tesla Model 3, который не так давно появился в продаже на европейском рынке, прошел краш-тест организации Euro NCAP. Автомобиль сумел установить абсолютный рекорд тестов, набрав 94 процента по показателю работы активных систем безопасности. Ранее лучший результат принадлежал Citroen C5 Aircross — кроссовер набрал 82 процента по этому показателю.
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В стандартных испытаниях — фронтальном и боковом ударах седан тоже получил достойные результаты. За безопасность водителя или взрослого пассажира Model 3 получила 96 процентов — единственное уязвимое место обнаружили при лобовом столкновении по всей ширине и со столбом. В первом случае неидеальной оказалась защита пассажира — ее оценили лишь как «достаточную», а во втором случае низкую оценку Tesla получила за защиту водителя.

Безопасность пассажира-ребенка эксперты Euro NCAP оценили в 86 процентов — при фронтальном столкновении защиту ребенка в возрасте 10 лет признали низкой, однако остальные показатели были оценены как хорошие.

А вот многочисленные помощники водителя, в частности ассистент удержания в полосе и система автономного экстренного торможения, помогли электрическому седану поставить новый рекорд тестирования — на видео, опубликованном Euro NCAP, видно, насколько точно и быстро срабатывают датчики Model 3, позволяя ему избегать аварии даже в темноте и в условиях ограниченной видимости.

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