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13:31

В США ужесточат требования к безопасности автомобилей

Специалисты начнут проверять качество наружных осветительных приборов транспортных средств

© IIHS
Лиза Будрина
Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) вводит новые критерии для получения высшей оценки Top Safety Pick + по результатам серии краш-тестов. Нововведения касаются передней оптики и электронных ассистентов.

С 2020 года специалисты будут проверять фары машин. Для того, чтобы заработать высший балл, автомобиль должен быть укомплектован качественными наружными осветительными приборами. Кроме того, высокую оценку будут присуждать моделям, оснащенным системой предотвращения фронтальных столкновений. Также для получения награды Top Safety Pick + автомобиль должен хорошо себя проявить во время удара с частичным перекрытием со стороны переднего пассажира.

В будущем IIHS будет публиковать рейтинг самых безопасных автомобилей не раньше начала следующего года, а не в ноябре и декабре, как было заведено раньше.

Посмотрите на краш-тест самого безопасного автомобиля по версии IIHS — Mazda CX-30

По словам главного специалиста IIHS Дэвида Зуби, ужесточение требований к безопасности машин должны побудить автопроизводителей совершенствовать свою продукцию. В особенности это касается оптики, так как ранее эксперты выявили существенную проблему в этой области.

Еще в 2018 году они изучили фары 165 моделей, и оказалось, что более половины из них недостаточно освещают дорогу и ослепляют водителей встречных автомобилей. Тогда самой худшей была названа оптика Honda HR-V, а лучшей — LED-фары Mazda CX-3.

Источник: IIHS