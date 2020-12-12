В США ужесточат требования к безопасности автомобилей

С 2020 года специалисты будут проверять фары машин. Для того, чтобы заработать высший балл, автомобиль должен быть укомплектован качественными наружными осветительными приборами. Кроме того, высокую оценку будут присуждать моделям, оснащенным системой предотвращения фронтальных столкновений. Также для получения награды Top Safety Pick + автомобиль должен хорошо себя проявить во время удара с частичным перекрытием со стороны переднего пассажира.

В будущем IIHS будет публиковать рейтинг самых безопасных автомобилей не раньше начала следующего года, а не в ноябре и декабре, как было заведено раньше.