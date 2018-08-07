Качество фар не позволило машинам получить высший рейтинг безопасности

Пульс

Американцы назвали 40 моделей с плохими фарами

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7 августа 2018

Сорок моделей, протестированных Страховым институтом дорожной безопасности США (IIHS), не смогли получить одну из высших оценок безопасности Top Safety Pick из-за недостаточно эффективной головной оптики. Как отмечает издание Autoblog, оценивать работу фар в рамках рейтинга начали только в этом году, поэтому многие производители лишились прошлогодней высшей оценки.

[Американцы назвали вседорожники с очень плохими фарами](https://motor.ru/lab/bheadlights.htm)

Американцы назвали вседорожники с очень плохими фарами

В ходе испытаний эксперты IIHS проверяют эффективную дальность и яркость фар, распределение светового пучка, работу системы адаптивного освещения поворотов и функции автоматического управления дальним светом. На итоговый результат влияют все эти показатели. Для получения высшего рейтинга Top Safety Pick работу головной оптики должны оценить не ниже результата «Acceptable» (приемлемо). Отмечается, что попавшие в список модели, несмотря на слабую оптику, получили пять звезд в краш-тестах.

Среди машин, получивших неудовлетворительную оценку, значатся: Audi A4 Allroad, A5, A6, Q5, Q7, BMW X1, Cadillac XT5, Infiniti QX60, Jeep Compass, седан Mercedes-Benz C-Class, Mini Countryman, Nissan Murano, Toyota C-HR, Volkswagen Atlas (Teramont), Passat, Tiguan и Volvo XC90. Остальные модели в списке IIHS продаются только на американском рынке.

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Audi A4 Allroad

Audi A4 Allroad

Audi A5

Audi A5

Audi A6

Audi A6

Audi Q5

Audi Q5

Audi Q7

Audi Q7

BMW X1

BMW X1

Cadillac XT5

Cadillac XT5

Infiniti QX60

Infiniti QX60

Jeep Compass

Jeep Compass

Mercedes-Benz C-Class

Mercedes-Benz C-Class

Mini Countryman

Mini Countryman

Nissan Murano

Nissan Murano

Toyota CH-R

Toyota CH-R

Volkswagen Atas

Volkswagen Atas

Volkswagen Passat

Volkswagen Passat

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan

Volvo XC90

Volvo XC90

Проводить испытания автомобильных фар Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) начал в 2016 году. В марте 2016 года организация проверила светотехнику 31 модели (из них высший балл получила только одна машина), в июле испытала 21 кроссовер, а в октябре — 11 пикапов. Большинство автомобилей во всех тестах показывали неудовлетворительные результаты.

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Теги:
IIHS
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