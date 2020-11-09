Посмотрите на экологически чистый дом на колесах с мебелью IKEA

Двухосный трейлер Tiny Home построен на базе другой модели американского производителя – Vista Boho XL. Жилая площадь дома на колесах составляет 17,3 квадратных метра. На этой площади разместили спальню, гостиную, обеденную зону, а также кухню и ванную комнату. Поскольку компания позиционирует новый проект как экологически чистый вид жилья, на крыше кемпера инженеры расположили солнечные батареи, которые обеспечивают работу водонагревателей и освещения.
Внутреннее пространство «Крошечного дома» обставлено мебелью из каталога IKEA. Шведский производитель установил кухонную гарнитуру из переработанного пластика, раскладной деревянный стол, а также спальную кровать со встроенными ящиками, подвесные стеллажи, кухонный шкаф и санузел. Кроме того, дизайнеры покрасили внутренние стены кемпера в белый цвет, чтобы визуально увеличить пространство.
Фото: IKEA USA
Вот так выглядит буксировка дома на колесах вопреки всем правилам
Строительство стильного дома на колесах заняло полгода, из которых два месяца ушло у дизайнеров на изучение каталога IKEA и последующий отбор мебели. По словам главы Escape Homes Дэна Добровольски, в связи с пандемией COVID-19 мобильные кемперы стали очень востребованы у людей, желающих жить изолированно. Поэтому подобная коллаборация со шведской компанией может стать вектором развития экологически чистого и уединенного образа жизни.
В настоящий момент стоимость кемпера Tiny House без шведской мебели составляет 47 550 долларов (примерно 3,7 миллиона рублей по текущему курсу). Приобрести дом на колесах с наполнением от IKEA можно за 63 350 долларов (примерно 4,8 миллиона рублей по текущему курсу).
В начале октября компания Mitsubishi начала продажи фирменных аксессуаров для нового L200, которые позволяют превратить пикап в кемпер с походной кухней или в экспедиционный автомобиль, оснащённый холодильником и душем. Стоимость модификаций обойдет в 10 000 – 12 000 долларов (примерно от 750 000 до 900 000 рублей по текущему курсу).