Посмотрите на экологически чистый дом на колесах с мебелью IKEA

Двухосный трейлер Tiny Home построен на базе другой модели американского производителя – Vista Boho XL. Жилая площадь дома на колесах составляет 17,3 квадратных метра. На этой площади разместили спальню, гостиную, обеденную зону, а также кухню и ванную комнату. Поскольку компания позиционирует новый проект как экологически чистый вид жилья, на крыше кемпера инженеры расположили солнечные батареи, которые обеспечивают работу водонагревателей и освещения.

Внутреннее пространство «Крошечного дома» обставлено мебелью из каталога IKEA. Шведский производитель установил кухонную гарнитуру из переработанного пластика, раскладной деревянный стол, а также спальную кровать со встроенными ящиками, подвесные стеллажи, кухонный шкаф и санузел. Кроме того, дизайнеры покрасили внутренние стены кемпера в белый цвет, чтобы визуально увеличить пространство.