Mitsubishi превратила новый L200 в кемпер с холодильником и душем

Превращение пикапа Mitsubishi L200 в кемпер начинается с установки выдвижной платформы в кузове и крышки для грузового отсека — каждая опция стоит по 1950 евро. Следующий шаг — монтаж кухонного модуля с газовой плиткой типа Primus, умывальником с 12-литровым баком для воды, шкафчиком-гарнитуром, розетками на 12 вольт и набором складных стульев и стола. Эти аксессуары обойдутся в 3600 евро.
Палатка на крыше, смонтированная на «силовом» багажнике на крыше оценивается в 3411 евро. Жилая площадь — 2200 миллиметров на 1400 миллиметров, так что простор сравним с двуспальной кроватью.
За защитную «дугу» безопасности, лебёдку, дополнительный блок диодного освещения, лифтованную подвеску, портативный холодильник, солнечные батареи и походный душ придётся заплатить отдельно. Комплект «зубастых» 20-дюймовых шин оценён в 2726 евро. Оборудование для пикапа Mitsubishi L200 можно приобрести и пакетно, и по отдельности.
Адаптация к экспедициям из сертифицированных аксессуаров Mitsubishi дорога: подготовка L200 обойдётся в 10-12 тысяч евро (0,9-1,1 миллиона рублей), тогда как базовый пикап с двухрядной кабиной в Германии стоит от 32,7 тысячи евро (3,0 миллиона рублей).
Для сравнения в России цены на Mitsubishi L200 варьируются в диапазоне от 2 миллионов 289 тысяч рублей до 2 миллионов 892 тысяч рублей, и фирменные опции Mitsubishi у нас вряд ли появятся.