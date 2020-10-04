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Mitsubishi превратила новый L200 в кемпер с холодильником и душем

Из утилитарного пикапа сделали внедорожный автодом со встроенной палаткой

© Mitsubishi
Сергей Ильин
Компания Mitsubishi начала продажи фирменных аксессуаров для нового L200. Набор надстроек от производителя позволит превратить пикап в кемпер с походной кухней или экспедиционный автомобиль холодильником и душем, а также повысить проходимость за счёт установки лебёдки и специальных шин с высоким профилем.

Превращение пикапа Mitsubishi L200 в кемпер начинается с установки выдвижной платформы в кузове и крышки для грузового отсека — каждая опция стоит по 1950 евро. Следующий шаг — монтаж кухонного модуля с газовой плиткой типа Primus, умывальником с 12-литровым баком для воды, шкафчиком-гарнитуром, розетками на 12 вольт и набором складных стульев и стола. Эти аксессуары обойдутся в 3600 евро.

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Палатка на крыше, смонтированная на «силовом» багажнике на крыше оценивается в 3411 евро. Жилая площадь — 2200 миллиметров на 1400 миллиметров, так что простор сравним с двуспальной кроватью.

За защитную «дугу» безопасности, лебёдку, дополнительный блок диодного освещения, лифтованную подвеску, портативный холодильник, солнечные батареи и походный душ придётся заплатить отдельно. Комплект «зубастых» 20-дюймовых шин оценён в 2726 евро. Оборудование для пикапа Mitsubishi L200 можно приобрести и пакетно, и по отдельности.

Адаптация к экспедициям из сертифицированных аксессуаров Mitsubishi дорога: подготовка L200 обойдётся в 10-12 тысяч евро (0,9-1,1 миллиона рублей), тогда как базовый пикап с двухрядной кабиной в Германии стоит от 32,7 тысячи евро (3,0 миллиона рублей).

Для сравнения в России цены на Mitsubishi L200 варьируются в диапазоне от 2 миллионов 289 тысяч рублей до 2 миллионов 892 тысяч рублей, и фирменные опции Mitsubishi у нас вряд ли появятся.