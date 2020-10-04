Mitsubishi превратила новый L200 в кемпер с холодильником и душем

Палатка на крыше, смонтированная на «силовом» багажнике на крыше оценивается в 3411 евро. Жилая площадь — 2200 миллиметров на 1400 миллиметров, так что простор сравним с двуспальной кроватью.

За защитную «дугу» безопасности, лебёдку, дополнительный блок диодного освещения, лифтованную подвеску, портативный холодильник, солнечные батареи и походный душ придётся заплатить отдельно. Комплект «зубастых» 20-дюймовых шин оценён в 2726 евро. Оборудование для пикапа Mitsubishi L200 можно приобрести и пакетно, и по отдельности.