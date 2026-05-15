Икона будущего: в Россию привезут новое поколение кроссовера Li L9
Экспортная версия для России будет включать возможность регистрации мастер аккаунта через электронную почту и европейский зарядный разъем CCS2.
Также обещаны локальные карты навигации, отображающие реальную дорожную информацию онлайн, плюс популярные среди россиян мобильные приложения.
Новый Li L9 комплектуется турбомотором 1.5 (154 л.с.). Электромоторы кроссовера развивают 571 л.с. и 700 Н·м, обеспечивая разгон до 100 км/ч за 4,9 секунды.
ДВС используется только для подзарядки 800-вольтовой NMC-батареи емкостью 72,7 кВт·ч. Аккумулятор обеспечивает пробег на электротяге до 340 км по стандарту WLTC.
В Китае заявленная цена составляет 560 тыс. юаней (6 млн рублей). Для сравнения, машина первой генерации предлагается дилерами за 410 тыс. юаней (4,4 млн).
