Икона будущего: в Россию привезут новое поколение кроссовера Li L9

Новый Li L9 комплектуется турбомотором 1.5 (154 л.с.). Электромоторы кроссовера развивают 571 л.с. и 700 Н·м, обеспечивая разгон до 100 км/ч за 4,9 секунды.

ДВС используется только для подзарядки 800-вольтовой NMC-батареи емкостью 72,7 кВт·ч. Аккумулятор обеспечивает пробег на электротяге до 340 км по стандарту WLTC.

В Китае заявленная цена составляет 560 тыс. юаней (6 млн рублей). Для сравнения, машина первой генерации предлагается дилерами за 410 тыс. юаней (4,4 млн).

