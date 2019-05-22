Итальянский отель предложил отдохнуть за рулем Ferrari

Партнером Il Salviatino выступили фирма Red Travel, которая организует автомобильные туры по Италии. В первый день после заселения и знакомства с Флоренцией постояльцам отеля предлагается завтрак и краткий брифинг перед поездкой: на нем сотрудник Red Travel расскажет о моделях Ferrari, двигателях и особенностях работы трансмиссии с подрулевыми лепестками. Затем участникам предстоит выбрать один из автомобилей: 488 Pista, 488 Spider, California T, 458 Speciale или 458 Spider.

Поездка предполагает посещение виноградных хозяйств Кьянти, средневековой деревни, кофе-брейк и ланч в ресторане Badia di Coltibuono. По возвращении в отель участников ждут 50-минутные спа-процедуры. Во второй день клиенты отеля могут проехать по маршруту гонки Mille Miglia, посетить главные достопримечательности Сиены — Палаццо Публико и Торре-дель-Манджа — и поужинать в ресторане с видом на Флоренцию.