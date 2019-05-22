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17:03

Итальянский отель предложил отдохнуть за рулем Ferrari

Пакет Tuscany Full Throttle расчитан на три дня и стоит более полумиллиона рублей

Отель Il Salviatino, расположенный на окраине Флоренции, предложил своим клиентам трехдневную программу Tuscany Full Throttle, частью которой станет поездка за рулем Ferrari. Пакетный тур предлагается до конца октября и за двоих обойдется в 7690 евро (552 тысячи рублей).
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Партнером Il Salviatino выступили фирма Red Travel, которая организует автомобильные туры по Италии. В первый день после заселения и знакомства с Флоренцией постояльцам отеля предлагается завтрак и краткий брифинг перед поездкой: на нем сотрудник Red Travel расскажет о моделях Ferrari, двигателях и особенностях работы трансмиссии с подрулевыми лепестками. Затем участникам предстоит выбрать один из автомобилей: 488 Pista, 488 Spider, California T, 458 Speciale или 458 Spider.

Поездка предполагает посещение виноградных хозяйств Кьянти, средневековой деревни, кофе-брейк и ланч в ресторане Badia di Coltibuono. По возвращении в отель участников ждут 50-минутные спа-процедуры. Во второй день клиенты отеля могут проехать по маршруту гонки Mille Miglia, посетить главные достопримечательности Сиены — Палаццо Публико и Торре-дель-Манджа — и поужинать в ресторане с видом на Флоренцию.

Весной прошлого года американский отель Waldorf Astoria Beverly Hills предложил своим гостям, забронировавшим номера супер-люкс, бесплатное пользование Aston Martin DB11 или Vanquish S. Ночь в отеле обойдется минимум в 3400 долларов (218 тысяч рублей).

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