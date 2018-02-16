Отель в Беверли-Хиллз предложил посетителям комнату и Aston Martin

Американский отель Waldorf Astoria Beverly Hills предложил своим гостям, забронировавшим номера супер-люкс, бесплатное пользование суперкаром Aston Martin. Предложение будет действовать до конца марта текущего года. Ночь в отеле обойдется минимум в 3400 долларов (192 тысячи рублей).

Для посетителей отеля, воспользовавшихся предложением, будут доступны Aston Martin DB11 и Vanquish S. Также для них предусмотрена бесплатная парковка в крупном торговом центре Лос-Анджелеса Westfield Century City. В холле отеля находится фирменный магазин Aston Martin, где продают различные аксессуары.

В ноябре 2017 года CNN рассказал об иорданце Мохаммеде Аль Малахиме, который переделал Volkswagen «Жук» в мини-отель. Таким образом, он намеревался привлечь внимание к его родной деревне Эль-Джая и сделать ее одной из достопримечательностей региона.

Компания Nissan использовала наработки в области автономного управления и оснастила японский отель беспилотными тапочками, подушками и столиками. Для этого инженеры компании адаптировали технологию, используемую в парковочном ассистенте ProPilot Park.