Предложение действует для гостей, забронировавших номера супер-люкс

Пульс

Отель в Беверли-Хиллз предложил посетителям комнату и Aston Martin

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16 февраля 2018

Американский отель Waldorf Astoria Beverly Hills предложил своим гостям, забронировавшим номера супер-люкс, бесплатное пользование суперкаром Aston Martin. Предложение будет действовать до конца марта текущего года. Ночь в отеле обойдется минимум в 3400 долларов (192 тысячи рублей).

[Мы съездили в гости к Aston Martin, чтобы полетать на DB11. Да-да, именно полетать](https://motor.ru/testdrives/amtest.htm)

Мы съездили в гости к Aston Martin, чтобы полетать на DB11. Да-да, именно полетать

Для посетителей отеля, воспользовавшихся предложением, будут доступны Aston Martin DB11 и Vanquish S. Также для них предусмотрена бесплатная парковка в крупном торговом центре Лос-Анджелеса Westfield Century City. В холле отеля находится фирменный магазин Aston Martin, где продают различные аксессуары.

В ноябре 2017 года CNN рассказал об иорданце Мохаммеде Аль Малахиме, который переделал Volkswagen «Жук» в мини-отель. Таким образом, он намеревался привлечь внимание к его родной деревне Эль-Джая и сделать ее одной из достопримечательностей региона.

Компания Nissan использовала наработки в области автономного управления и оснастила японский отель беспилотными тапочками, подушками и столиками. Для этого инженеры компании адаптировали технологию, используемую в парковочном ассистенте ProPilot Park.

Потрясающие гаражи

Места, в которых хочется жить вместе с машиной

Теги:
Aston MartinVanquishDB11
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