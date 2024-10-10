В сентябре в Россию ввезли рекордное количество новых автомобилей

Почти 80 процентов импорта — легковушки из Китая

В Россию за месяц импортировали 104,2 тысячи новых машин. Это рекорд. Такое количество ввезенных автомобилей насчитали аналитики «Автостата». Предыдущий максимум был зафиксирован в августе: тогда объем импорта составил 89 тысяч легковушек. Однако это не абсолютный рекорд. Больше всего машин было ввезено в Россию в августе 2012 года — более 120 тысяч единиц.