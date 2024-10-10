В сентябре в Россию ввезли рекордное количество новых автомобилей

В сентябре в Россию ввезли рекордное количество новых автомобилейПочти 80 процентов импорта — легковушки из Китая
Доминируют в импорте «китайцы». Из КНР в сентябре было ввезено около 80 процентов легковых машин. Далее с огромным отрывом идут Киргизия (7,7 процента) Белоруссия (6,4 процента) и Казахстан (4,2 процента). Небольшое количество импортировали из Японии, Южной Кореи, Германии и Грузии.
Самые популярные модели — Geely Monjaro, Atlas, Chery Tiggo 4 Pro и Haval M6.
Всего с начала 2024 года в Россию ввезено 683 тысячи новых легковых машин. Это на 48,5 процента больше, чем за тот же период 2023-го. Объем импорта подержанных автомобилей — 42,7 тысячи в сентябре и 294,1 тысячи с начала года.
Ожидается, что с 2025 года импорт начнет падать. Согласно проекту федерального бюджета, в следующем году в Россию привезут 734 тысячи новых легковушек, в 2026-м — 663 тысячи, в 2027-м — 547 тысяч. Главными факторами для снижения ввоза станут, по мнению экспертов, конец отложенного спроса, растущий утильсбор и высокие кредитные ставки.