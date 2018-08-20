Посмотрите на ужасную аварию на гонке IndyCar

В результате автомобиль Роберта Уикенса занесло, и он врезался во внешнее заграждение овальной трассы. Автодром Pocono Raceway снабжен энергопоглощающими барьерами SAFER, снижающими тяжесть столкновений, но болид Уикенса задел барьер только по касательной: подлетев на машине Хантер-Рея, он ушел выше — в ограждение из прочной металлической сетки, усиленное тросами.

Болид Dallara DW12 Роберта Уикенса совершил несколько оборотов и был полностью разрушен. На его обломках свои машины разбили Джеймс Хинчклифф, Такума Сато и Пьетро Фиттипальди.