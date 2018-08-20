Посмотрите на ужасную аварию на гонке IndyCar

Столкновение случилось практически сразу после рестарта: до этого гонку прерывали желтыми флагами из-за аварии Грэма Рейхола и Спенсера Пиго. События развивались так: Роберт Уикенс и Райан Хантер-Рей боролись за позицию, когда их болиды соприкоснулись — Хантер-Рей задним колесом задел переднее антикрыло Уикенса.
В результате автомобиль Роберта Уикенса занесло, и он врезался во внешнее заграждение овальной трассы. Автодром Pocono Raceway снабжен энергопоглощающими барьерами SAFER, снижающими тяжесть столкновений, но болид Уикенса задел барьер только по касательной: подлетев на машине Хантер-Рея, он ушел выше — в ограждение из прочной металлической сетки, усиленное тросами.
Болид Dallara DW12 Роберта Уикенса совершил несколько оборотов и был полностью разрушен. На его обломках свои машины разбили Джеймс Хинчклифф, Такума Сато и Пьетро Фиттипальди.
Роберта срочно доставили вертолетом в медицинский центр. Его жизнь вне опасности, но травмы серьезные: у него диагностировали переломы обеих ног, перелом руки, ушиб легкого и травму спины. Официальный представитель команды Schmidt Peterson Motorsports заявил, что Уикенсу может потребоваться операция.
После двухчасовой паузы для починки ограждения гонка была продолжена. Победителем стал гонщик команды Andretti Александр Росси. Американец идет в чемпионате на второй позиции, и эта победа позволила ему сократить свое отставание он лидера, новозеландца Скотта Диксона.
Для Уикенса это первый сезон в серии Indycar. В 2017 году он выполнял обязанности тест-пилота в команде Schmidt Peterson Motorsports, а до этого шесть сезонов провел в немецкой серии DTM.
Трассу в Пенсильвании называют «хитрым треугольником» — в плане асфальтовая дорожка выглядит как треугольник со скругленными краями. По американской терминологии она считается суперспидвеем: ее длина составляет 4 километра, а все виражи выполнены профилированными. Скорости на таком автодроме крайне высоки: например, обладатель поул-позиции Уилл Пауэр прошел круг со средней скоростью 353 километра в час.
Indycar — самая престижная «формульная» серия в США. Все гонщики выступают на болидах Dallara DW12 c турбомоторами V6 2.2 двух марок — Honda и Chevrolet. Их мощность составляет от 575 до 675 лошадиных сил (в зависимости от настроек на конкретную трассу). В текущем сезоне индикаровские гонщики примут участие в 17 этапах, шесть из которых — на овальных трассах.
В этом чемпионате с 2014 по 2017 год выступал российский гонщик Михаил Алешин. Его лучшим результатом стало второе место в Хьюстоне—2014 и в Поконо—2016. На заключительном этапе сезона—2014 на автодроме Auto Club Speedway Алешин попал в серьезную аварию, в которой получил сотрясение мозга, переломы ребер и ключицы, а также травмы груди.