Ineos запустил фирменную программу персонализации

Будет ли распространено её действие на рамный пикап Quartermaster, созданный на базе Grenadier, а также компактный электрический внедорожник Fusilier, информации в данный момент нет. Первый автомобиль ограниченной серии Arcane Works будет представлен в июле 2024 года на Фестивале скорости в Гудвуде.