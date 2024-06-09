Ineos запустил фирменную программу персонализации

Ineos запустил фирменную программу персонализацииКлиенты смогут создавать индивидуальные внедорожники
Как заявляет основатель компании Джордж Рэтклифф, проект Arcane Works адресован желающим получить неповторимый автомобиль. Прошедшие через программу персонализации Grenadier получат эксклюзивную отделку особыми материалами и возможность окраски в уникальные оттенки.
По словам главы Ineos Automotive, прошедшие доработку машины будут единичными экземплярами и станут редко встречаться на дорогах. Пока программа Arcane Works заявлена только для одной модели.
Будет ли распространено её действие на рамный пикап Quartermaster, созданный на базе Grenadier, а также компактный электрический внедорожник Fusilier, информации в данный момент нет. Первый автомобиль ограниченной серии Arcane Works будет представлен в июле 2024 года на Фестивале скорости в Гудвуде.