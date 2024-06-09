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Опубликовано 09 июня 2024, 11:30
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Ineos запустил фирменную программу персонализации

Клиенты смогут создавать индивидуальные внедорожники
Компания Ineos запустила фирменную программу персонализации внедорожников. В октябре 2022 года компания Ineos Automotive запустила производство внедорожника Ineos Grenadier, который формально считается идейным наследником классического вездехода Land Rover Defender. Этого автопроизводителю показалось мало и он анонсировал программу Arcane Works, в рамках которой клиенты бренда смогут строить автомобили по своему вкусу, получая эксклюзивные экземпляры ручной работы. Первая модель по спецзаказу будет показана летом 2024 года.
Ineos запустил фирменную программу персонализации
© Ineos Automotive
Александр Пономарёв

Как заявляет основатель компании Джордж Рэтклифф, проект Arcane Works адресован желающим получить неповторимый автомобиль. Прошедшие через программу персонализации Grenadier получат эксклюзивную отделку особыми материалами и возможность окраски в уникальные оттенки.

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По словам главы Ineos Automotive, прошедшие доработку машины будут единичными экземплярами и станут редко встречаться на дорогах. Пока программа Arcane Works заявлена только для одной модели.

Будет ли распространено её действие на рамный пикап Quartermaster, созданный на базе Grenadier, а также компактный электрический внедорожник Fusilier, информации в данный момент нет. Первый автомобиль ограниченной серии Arcane Works будет представлен в июле 2024 года на Фестивале скорости в Гудвуде.