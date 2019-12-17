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16:33

Производитель G-Class доведет до серии внедорожник с «философией Defender»

К проекту Granadier присоединилась крупная инжиниринговая компания

Алексей Носаченко
Автомобильное подразделение химического концерна Ineos, разрабатывающее внедорожник с «философией классического Land Rover Defedner», заключило соглашение с австрийской Magna Steyr, на мощностях которой сейчас собирают Mercedes-Benz G-Class. Инжиниринговая фирма поможет довести прототип автомобиля до состояния серийной модели.

Впервые о проекте Grenadier — пока внедорожник фигурирует только под этим именем — заговорили в 2016 году. Глава Ineos Джим Ратклифф попытался договориться с Jaguar Land Rover и концерном Tata Motors о воскрешении классического «Дефендера». Однако он получил отказ и был вынужден заняться разработкой собственной машины, идейно близкой к культовому британцу. Ратклифф создал новое подразделение Ineos Automotive во главе с бывшим главным технологом Инеоса Дирком Хайлманном и привлек к проекту крупные фирмы.

По предварительной информации, в основу «Гренадера» ляжет спроектированная силами Ineos стальная рама лестничного типа. Кузов целиком выполнят из алюминия. Поставлять бензиновые и дизельных рядные «шестерки» 3.0 для внедорожника будет BMW; их доводка поручена моторному подразделению Magna International.

Новый партнер Ineos — Magna Steyr — займется созданием товарной машины. К разработке автомобиля привлечено 150-200 инженеров MBtech и около 50 собственных специалистов. Построен один «мул», и с лета 2016 года его тестируют в австрийских Альпах.

У Magna Steyr уже есть опыт в создании машин для покорения серьезного бездорожья. Самая известная из них — Steyr-Daimler-Puch Pinzgauer, вездеход для швейцарской армии, построенный в конце 1960-х годов.

Сейчас на мощностях Magna Steyr собирают Mercedes-Benz G-Class, BMW 5-Series, Jaguar E-Pace и I-Pace, BMW Z4 и Toyota Supra. Внедорожник «в стиле Defender» компания Ineos будет выпускать самостоятельно на заводе в городе Бридженд, Уэльс. На рынок модель планируют вывести в 2021 году. Инвестиции в проект составят 600 миллионов фунтов стерлингов.