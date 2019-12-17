Производитель G-Class доведет до серии внедорожник с «философией Defender»

По предварительной информации, в основу «Гренадера» ляжет спроектированная силами Ineos стальная рама лестничного типа. Кузов целиком выполнят из алюминия. Поставлять бензиновые и дизельных рядные «шестерки» 3.0 для внедорожника будет BMW; их доводка поручена моторному подразделению Magna International.

Новый партнер Ineos — Magna Steyr — займется созданием товарной машины. К разработке автомобиля привлечено 150-200 инженеров MBtech и около 50 собственных специалистов. Построен один «мул», и с лета 2016 года его тестируют в австрийских Альпах.