Производитель G-Class доведет до серии внедорожник с «философией Defender»

Впервые о проекте Grenadier — пока внедорожник фигурирует только под этим именем — заговорили в 2016 году. Глава Ineos Джим Ратклифф попытался договориться с Jaguar Land Rover и концерном Tata Motors о воскрешении классического «Дефендера». Однако он получил отказ и был вынужден заняться разработкой собственной машины, идейно близкой к культовому британцу. Ратклифф создал новое подразделение Ineos Automotive во главе с бывшим главным технологом Инеоса Дирком Хайлманном и привлек к проекту крупные фирмы.
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По предварительной информации, в основу «Гренадера» ляжет спроектированная силами Ineos стальная рама лестничного типа. Кузов целиком выполнят из алюминия. Поставлять бензиновые и дизельных рядные «шестерки» 3.0 для внедорожника будет BMW; их доводка поручена моторному подразделению Magna International.
Новый партнер Ineos — Magna Steyr — займется созданием товарной машины. К разработке автомобиля привлечено 150-200 инженеров MBtech и около 50 собственных специалистов. Построен один «мул», и с лета 2016 года его тестируют в австрийских Альпах.
У Magna Steyr уже есть опыт в создании машин для покорения серьезного бездорожья. Самая известная из них — Steyr-Daimler-Puch Pinzgauer, вездеход для швейцарской армии, построенный в конце 1960-х годов.
Сейчас на мощностях Magna Steyr собирают Mercedes-Benz G-Class, BMW 5-Series, Jaguar E-Pace и I-Pace, BMW Z4 и Toyota Supra. Внедорожник «в стиле Defender» компания Ineos будет выпускать самостоятельно на заводе в городе Бридженд, Уэльс. На рынок модель планируют вывести в 2021 году. Инвестиции в проект составят 600 миллионов фунтов стерлингов.