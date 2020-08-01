Полноразмерный электрический кроссовер BMW iNext будут собирать на конвейере в Дингольфинге, а в Ландсхуте тем временем началось производство компонентов будущего электрокара. Одновременно с этим стало известно, что решётка радиатора станет «глазами» кроссовера BMW: превратившись в чисто декоративный элемент экстерьера, она позволила разместить под ней детали комплекса водительских ассистентов – системы автопилота третьего уровня автономности. Фирменная решётка сохранит силуэт двух вытянутых по вертикали и сросшихся в середине «ноздрей», но они станут более угловатыми и примут ромбовидную форму.