BMW начала зимние испытания электрического кроссовера iNEXT

BMW iNEXT называют новым технологическим флагманом немецкой марки. Кроссовер встанет на конвейер завода в Дингольфинге, Германия, уже в 2021 году. На севере Швеции все компоненты автомобиля — полностью электрическая силовая установка, интеллектуальный полный привод и специально разработанная подвеска — подвергаются суровым испытаниям. Проверяется работа системы охлаждения батарей и управления электропитанием: зарядка аккумулятора, передача энергии к электромотору, работа обогрева и вентиляции салона.