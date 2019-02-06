BMW начала зимние испытания электрического кроссовера iNEXT

BMW iNEXT называют новым технологическим флагманом немецкой марки. Кроссовер встанет на конвейер завода в Дингольфинге, Германия, уже в 2021 году. На севере Швеции все компоненты автомобиля — полностью электрическая силовая установка, интеллектуальный полный привод и специально разработанная подвеска — подвергаются суровым испытаниям. Проверяется работа системы охлаждения батарей и управления электропитанием: зарядка аккумулятора, передача энергии к электромотору, работа обогрева и вентиляции салона.
На ледяных трассах специалисты BMW тестируют спроектированный под электрокар полный привод, а также электронную систему стабилизации. Анализирует эффективность распределение момента между осями и работу управляющих систем адаптивной подвески.
Серийный BMW iNEXT будет основан на прошлогоднем концепте Vision iNEXT. По заверениям производителя, в модели объединятся все ключевые технологии будущего: электрическая силовая установка, постоянное подключение к Сети и возможность автономного управления. Прототип отличался необычным окрасом кузова Liquid Greyrose Copper, меняющим оттенок от освещения, и чувствительной к прикосновениям отделкой салона.