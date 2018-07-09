Infiniti и Daimler отказались от совместной компактной модели

Компания Infiniti и концерн Daimler приостановили совместную разработку новой компактной модели. По данным японской газеты Nikkan Kogyo, причиной стали смещение предпочтений американских покупателей в сторону кроссоверов и внедорожников, а также неопределенность в отношении будущего Североамериканского соглашения о свободной торговле.

В 2015 году компании начали строительство завода в мексиканском Агуаскальентесе, на котором планировалось выпускать премиальные компактные автомобили следующего поколения. К 2020 году проектная мощность завода должна составить 230 000 автомобилей в год. В декабре прошлого года на нем стартовало производство кроссовера Infiniti QX50, созданного на совместной платформе.

Длительный тест Infiniti QX30: часть первая и вторая

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и концерн Daimler сотрудничают с 2010 года. Компании совместно разрабатывают силовые агрегаты, платформы, проектируют электромобили и развивают грузопассажирское направление бизнеса. Первыми результаты работы двух производителей стали компактный хэтчбек Q/QX30, построенный на «мерседесовской» платформе MFA, и пикап Mercedes-Benz X-Class, в основе которого лежит Nissan Navara.

На российском рынке Infiniti Q30 доступен с бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра. Цена — от 1 760 000 рублей. Вседорожник QX30 оснащается только двухлитровым мотором и оценим минимум в 2 118 000 рублей.