Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
14:55

Infiniti решит судьбу серийного Q60 с технологиями Формулы-1

Решение о выпуске особой серии Q60 Project Black S примут до конца года

Представитель Infiniti заявил, что работа над автомобилем Q60 Project Black S с гибридной технологией, применяющейся в Формуле-1, завершена: два собранных прототипа отправлены на испытания. Решение о полноценном производстве будет принято в течение нескольких месяцев.

Впервые концепт Infiniti Q60 Project Black был представлен на автосалоне в Женеве еще в 2017 году, а в 2018 году в Париж привезли уже ездовой прототип. Он был укомплектован гибридной силовой установкой с системой рекуперации энергии ERS – эта схема используется и в болидах Формулы-1. Система позволяет накапливать кинетическую и тепловую энергию, которая в свою очередь кратковременно увеличивать мощность двигателя.

>
Reload
1 / 8

Q60 Project S построен на базе купе Q60 S, а в состав гибридной установки входит 405-сильный трехлитровый двигатель V6 с двумя электрическими турбонагнетателями и три мотора-генератора. Суммарная отдача агрегатов достигает 571 лошадиной силы. С такой установкой Infiniti Q60 Project Black разгоняется с места до 100 километров в час менее чем за четыре секунды против 5,1 у обычного купе.

В настоящее время автомобиль тестирует пилот команды Renault F1 Нико Хюлькенберг на австрийской трассе Зальцбургринг. По итогам испытаний в компании будет принято решение о выпуске ограниченной серии Q60 Project Black.

Что касается стандартного Infiniti Q60, то на российском рынке автомобиль можно приобрести по цене от 3 470 000 рублей за версию с 405-сильным V6.