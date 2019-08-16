Infiniti решит судьбу серийного Q60 с технологиями Формулы-1

В настоящее время автомобиль тестирует пилот команды Renault F1 Нико Хюлькенберг на австрийской трассе Зальцбургринг. По итогам испытаний в компании будет принято решение о выпуске ограниченной серии Q60 Project Black.

Что касается стандартного Infiniti Q60, то на российском рынке автомобиль можно приобрести по цене от 3 470 000 рублей за версию с 405-сильным V6.