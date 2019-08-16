Infiniti решит судьбу серийного Q60 с технологиями Формулы-1

Впервые концепт Infiniti Q60 Project Black был представлен на автосалоне в Женеве еще в 2017 году, а в 2018 году в Париж привезли уже ездовой прототип. Он был укомплектован гибридной силовой установкой с системой рекуперации энергии ERS – эта схема используется и в болидах Формулы-1. Система позволяет накапливать кинетическую и тепловую энергию, которая в свою очередь кратковременно увеличивать мощность двигателя.
Q60 Project S построен на базе купе Q60 S, а в состав гибридной установки входит 405-сильный трехлитровый двигатель V6 с двумя электрическими турбонагнетателями и три мотора-генератора. Суммарная отдача агрегатов достигает 571 лошадиной силы. С такой установкой Infiniti Q60 Project Black разгоняется с места до 100 километров в час менее чем за четыре секунды против 5,1 у обычного купе.
В настоящее время автомобиль тестирует пилот команды Renault F1 Нико Хюлькенберг на австрийской трассе Зальцбургринг. По итогам испытаний в компании будет принято решение о выпуске ограниченной серии Q60 Project Black.
Что касается стандартного Infiniti Q60, то на российском рынке автомобиль можно приобрести по цене от 3 470 000 рублей за версию с 405-сильным V6.